Πάτρα: Ομιλία για την απαξίωση της ελληνικής γλώσσας από τον καθηγητή Αναστάσιο Μπούντη

Το Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει εκδήλωση με ομιλητή τον Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Αναστάσιο (Τάσο) Μπούντη.

Η ομιλία έχει τίτλο «Η απαξίωση της ελληνικής γλώσσας στη σύγχρονη Ελλάδα» και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου, στις 7:00 το απόγευμα, στην Αγορά Αργύρη (Αγίου Ανδρέου 14, Πάτρα).

Η εκδήλωση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών για την ανάδειξη σημαντικών θεμάτων που αφορούν την ελληνική κοινωνία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, με επίκεντρο αυτή τη φορά τη θέση και τη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας.

Ο Αναστάσιος Μπούντης αποτελεί μία από τις πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Είναι Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ το 2014 εξελέγη Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα των Πολύπλοκων Συστημάτων. Έχει τιμηθεί με σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τα Δυναμικά Συστήματα και το διεθνές βραβείο G.M. Zaslavsky για τη συνεισφορά του στη Μη Γραμμική Φυσική.

Με πλούσιο ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο, έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 180 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, έχει συγγράψει βιβλία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της μη γραμμικής δυναμικής και της πολυπλοκότητας.

Την εκδήλωση υπογράφει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών και πρώην πρύτανης, Σταύρος Α. Κουμπιάς, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό να παρακολουθήσει την ομιλία.