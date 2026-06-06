Η Ηγουμενίτσα «βούλιαξε» από μηχανές για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ηγουμενίτσα, καθώς φιλοξενεί τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels.

Χιλιάδες μοτοσικλετιστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Δρεπάνου, η οποία έχει μετατραπεί στο βασικό σημείο των εκδηλώσεων, ενώ η προσέλευση αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η διεθνής διοργάνωση βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με τις αφίξεις των συμμετεχόντων να συνεχίζονται αδιάκοπα τόσο μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας όσο και μέσω του οδικού δικτύου. Ομάδες μοτοσικλετιστών φτάνουν διαρκώς στην πόλη και κατευθύνονται προς το Δρέπανο, όπου έχει διαμορφωθεί ο κύριος χώρος φιλοξενίας και διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Η εικόνα στην ευρύτερη περιοχή είναι εντυπωσιακή, καθώς δεκάδες μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, οργανωμένες λέσχες αναβατών και επισκέπτες από διάφορες χώρες της Ευρώπης έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο σκηνικό, διαφορετικό από τη συνηθισμένη εικόνα της πόλης.