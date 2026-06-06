Η Ουκρανία ζητά συγγνώμη για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα – Φταίει η «ρωσική επιθετικότητα»

Συγγνώμη από την Ελλάδα για το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας ζήτησε η Ουκρανία, μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίχι, η οποία δημοσιοποιήθηκε στα social media.

Στην ανακοίνωσή του, ο Ουκρανός αξιωματούχος αποδίδει την παρουσία του drone στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία.

Παράλληλα, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της ουκρανικής πλευράς προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη διαχρονική στήριξή τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω ενίσχυση των φιλικών σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα προχώρησε την Τετάρτη σε διπλό διάβημα διαμαρτυρίας για το περιστατικό, τόσο προς την πρεσβεία της Ουκρανίας στην ελληνική πρωτεύουσα όσο και προς το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ελληνική πλευρά επισήμανε ότι το θαλάσσιο drone έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ενώ θα μπορούσε να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες και σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κιέβου: «Μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την αδιάκοπη υποστήριξή τους προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές σχέσεις της με την Ελλάδα.

Δεδομένου ότι οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η θαλάσσια ασφάλεια και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινό μέλημα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ουκρανίας, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της έναντι των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.