Τι ψάχνει τελικά μια ομάδα ανθρώπων στα έγκατα της Νέας Υόρκης: Θησαυρούς, μυστικά ή κάτι πιο σκοτεινό;

Οι εικόνες με τους «ανθρώπους – τυφλοπόντικες» που μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους έχουν καταγραφεί σε βίντεο μοιάζουν σχεδόν κινηματογραφικές και έχουν πυροδοτήσει έντονη φημολογία.
Συνεχίζεται το μυστήριο στη Νέα Υόρκη με τις ομάδες αγνώστων που εμφανίζονται μέσα στη νύχτα, ανοίγουν φρεάτια υπονόμων και εξαφανίζονται κάτω από τη γη για κάποιες ώρες μέχρι να βγουν και πάλι στην επιφάνεια. Το παράξενο και ολοένα πιο ανησυχητικό φαινόμενο έχει αρχίσει να τραβά την προσοχή και διεθνώς.
Οι εικόνες με τους «ανθρώπους – τυφλοπόντικες» που μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους έχουν καταγραφεί σε βίντεο μοιάζουν σχεδόν κινηματογραφικές και έχουν πυροδοτήσει έντονη φημολογία. Ποιοι είναι οι άνθρωποι των υπονόμων της Νέας Υόρκης; Τι αναζητούν στο υπόγειο δίκτυο της πόλης; Και γιατί κινούνται με τέτοια οργάνωση; Πρόκειται για κυνηγούς θησαυρών, επίδοξους διαρρήκτες ή απλώς λάτρεις του μυστηρίου και της υπόγειας εξερεύνησης; Οι εικόνες έχουν πυροδοτήσει δεκάδες σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας στα social media.
Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στο Κουίνς και άφησε άφωνο έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε μια σκηνή που δύσκολα θα ξεχάσει.
Ο Άκι Γιακούποβιτς, ιδιοκτήτης συνεργείου στην Αστόρια, εργαζόταν αργά το βράδυ όταν, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, είδε τρεις άνδρες με αδιάβροχες στολές να πλησιάζουν ένα φρεάτιο.
«Κοιταχτήκαμε για μια στιγμή. Μετά έκαναν σαν να μην υπήρχα», θυμάται.
Κάμερα ασφαλείας δείχνει έναν από τους άνδρες να σηκώνει το βαρύ μεταλλικό καπάκι, ενώ ένα αυτοκίνητο παραμένει σε κοντινή απόσταση με αναμμένα φώτα, σαν να καλύπτει τη σκηνή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι τρεις άνδρες έχουν ήδη εξαφανιστεί στο σκοτάδι των υπονόμων.
«Έμοιαζαν με τα Χελωνονιντζάκια», λέει χαρακτηριστικά ο Γιακούποβιτς. «Πολύ παράξενο. Πραγματικά πολύ παράξενο».
Επαναλαμβανόμενο μοτίβο ή οργανωμένη δραστηριότητα;
Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, τουλάχιστον τρία παρόμοια συμβάντα έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
Σε μία περίπτωση στο Μπρούκλιν, ομάδα ατόμων εθεάθη να κατεβαίνει σε φρεάτιο, ενώ λίγες ώρες αργότερα καταγράφηκαν επτά άνδρες να αναδύονται από το ίδιο σημείο και να κινούνται ήρεμα στο πεζοδρόμιο πριν εξαφανιστούν.
Σε άλλο περιστατικό, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν περισσότερα από έξι άτομα να βγαίνουν από το υπόγειο δίκτυο, ορισμένα από τα οποία φορούσαν φακούς στο κεφάλι και κρατούσαν εργαλεία, πριν απομακρυνθούν με όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση.
Τι αναζητούν στα έγκατα της πόλης
Το μυστήριο γύρω από τις κινήσεις αυτές παραμένει άλυτο. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ομάδα να αναζητά αντικείμενα αξίας που καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστημα της πόλης.
Άλλες θεωρίες κάνουν λόγο για προσπάθεια πρόσβασης σε υπόγειες διαδρομές ή ακόμη και για οργανωμένες ενέργειες με άγνωστο στόχο, που παραμένει υπό διερεύνηση.
Δεν λείπει όμως και η πιο «γήινη» εξήγηση, ότι πρόκειται για άτομα που έχουν σαν χόμπι την αστική εξερεύνηση εισχωρώντας σε απαγορευμένες ή εγκαταλελειμμένες υποδομές αναζητώντας εμπειρία και αδρεναλίνη.
Οι ερευνητές εξετάζουν ως βασικό σενάριο ότι η ομάδα που έχει καταγραφεί σε πρόσφατα περιστατικά ενδέχεται να αναζητούσε αντικείμενα αξίας που καταλήγουν στο αποχετευτικό σύστημα. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των αρχών, αυτή είναι η επικρατέστερη εκδοχή που διερευνάται.
Ένα υπόγειο δίκτυο γεμάτο κινδύνους
Οι δημοτικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η είσοδος στο αποχετευτικό σύστημα είναι παράνομη και εξαιρετικά επικίνδυνη.
Κάτω από τη Νέα Υόρκη εκτείνεται ένα τεράστιο δίκτυο χιλιάδων και πολλών χιλιομέτρων αγωγών, με φρεάτια και περίπλοκες διαδρομές που δεν προορίζονται για ανθρώπινη παρουσία.
Οι κίνδυνοι είναι πολλαπλοί: τοξικά αέρια, έλλειψη οξυγόνου, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αγωγοί αερίου, αλλά και πιθανές ξαφνικές πλημμύρες. Σε τέτοιες συνθήκες, η παραμικρή λάθος κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία.
Επίσης, οι αρχές της Νέας Υόρκης προειδοποιούν ότι η παράνομη είσοδος στο δίκτυο αποχέτευσης της πόλης ενδέχεται να συνιστά ποινικό αδίκημα, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις ούτε υπάρχουν ενδείξεις για άμεση απειλή στη δημόσια υγεία.
«Πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι και τι ακριβώς κάνουν εκεί κάτω», δήλωσε ο αναλυτής ασφαλείας Τζον Μόναχαν, προειδοποιώντας παράλληλα για τους σοβαρούς κινδύνους μιας τέτοιας δραστηριότητας.
Όπως τόνισε, το υπόγειο δίκτυο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και αγωγοί αερίου, ενώ οι εισερχόμενοι κινδυνεύουν από ηλεκτροπληξία, τοξικά αέρια ή ασφυξία. «Μπορεί να χάσουν τις αισθήσεις τους ή να εγκλωβιστούν – οι κίνδυνοι είναι πολλοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δεν είναι πρώτη φορά
Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να έψαχναν «κρυμμένους θησαυρούς» στο υπόγειο δίκτυο.
Όπως είχε σχολιάσει χαρακτηριστικά αξιωματούχος της αστυνομίας σε παλαιότερη υπόθεση, «κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι έψαχναν εκεί κάτω – αλλά σίγουρα δεν είναι μέρος για εξερεύνηση».
Για τον Άκι Γιακούποβιτς, που έζησε από κοντά ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά, η εικόνα παραμένει ανεξήγητη.
«Βλέπω πολλά στη δουλειά μου καθημερινά», λέει. «Αλλά αυτό, δεν το περιμένεις ποτέ».
Και προς το παρόν, το ερώτημα παραμένει αναπάντητο.
Τι ψάχνει πραγματικά αυτή η ομάδα στα σκοτεινά έγκατα της Νέας Υόρκης;
Οι απαντήσεις παραμένουν θαμμένες, κυριολεκτικά, κάτω από τους δρόμους της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ...
πηγη newsit
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