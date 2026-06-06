Τι ψάχνει τελικά μια ομάδα ανθρώπων στα έγκατα της Νέας Υόρκης: Θησαυρούς, μυστικά ή κάτι πιο σκοτεινό;

Συνεχίζεται το μυστήριο στη Νέα Υόρκη με τις ομάδες αγνώστων που εμφανίζονται μέσα στη νύχτα, ανοίγουν φρεάτια υπονόμων και εξαφανίζονται κάτω από τη γη για κάποιες ώρες μέχρι να βγουν και πάλι στην επιφάνεια. Το παράξενο και ολοένα πιο ανησυχητικό φαινόμενο έχει αρχίσει να τραβά την προσοχή και διεθνώς.

Οι εικόνες με τους «ανθρώπους – τυφλοπόντικες» που μπαινοβγαίνουν στους υπονόμους έχουν καταγραφεί σε βίντεο μοιάζουν σχεδόν κινηματογραφικές και έχουν πυροδοτήσει έντονη φημολογία. Ποιοι είναι οι άνθρωποι των υπονόμων της Νέας Υόρκης; Τι αναζητούν στο υπόγειο δίκτυο της πόλης; Και γιατί κινούνται με τέτοια οργάνωση; Πρόκειται για κυνηγούς θησαυρών, επίδοξους διαρρήκτες ή απλώς λάτρεις του μυστηρίου και της υπόγειας εξερεύνησης; Οι εικόνες έχουν πυροδοτήσει δεκάδες σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας στα social media.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε στο Κουίνς και άφησε άφωνο έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε μια σκηνή που δύσκολα θα ξεχάσει.

Ο Άκι Γιακούποβιτς, ιδιοκτήτης συνεργείου στην Αστόρια, εργαζόταν αργά το βράδυ όταν, γύρω στις 2 τα ξημερώματα, είδε τρεις άνδρες με αδιάβροχες στολές να πλησιάζουν ένα φρεάτιο.

«Κοιταχτήκαμε για μια στιγμή. Μετά έκαναν σαν να μην υπήρχα», θυμάται.

Κάμερα ασφαλείας δείχνει έναν από τους άνδρες να σηκώνει το βαρύ μεταλλικό καπάκι, ενώ ένα αυτοκίνητο παραμένει σε κοντινή απόσταση με αναμμένα φώτα, σαν να καλύπτει τη σκηνή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι τρεις άνδρες έχουν ήδη εξαφανιστεί στο σκοτάδι των υπονόμων.

«Έμοιαζαν με τα Χελωνονιντζάκια», λέει χαρακτηριστικά ο Γιακούποβιτς. «Πολύ παράξενο. Πραγματικά πολύ παράξενο».

Επαναλαμβανόμενο μοτίβο ή οργανωμένη δραστηριότητα;

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης, τουλάχιστον τρία παρόμοια συμβάντα έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διαφορετικά σημεία της πόλης.