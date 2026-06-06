Επέστρεψαν οι μωβ μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες- Δείτε live χάρτη

Οι τρεις περιοχές που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα

Με την έναρξη της θερινής περιόδου, οι μωβ μέδουσες επιστρέφουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς οι καταγραφές τους σε ελληνικές θάλασσες αυξάνονται. Αν και η εμφάνισή τους δεν αποτελεί νέο φαινόμενο, εξακολουθούν να απασχολούν τόσο τους λουόμενους όσο και την επιστημονική κοινότητα, η οποία παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πληθυσμών τους και τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωσή τους.

<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@dimitris_pafras/video/7636428919503162646" data-video-id="7636428919503162646" style="max-width: 605px;min-width: 325px;" > <section> <a target="_blank" title="@dimitris_pafras" href="https://www.tiktok.com/@dimitris_pafras?refer=embed">@dimitris_pafras</a> Γιατί γέμισε ο Ευβοϊκός μωβ μέδουσες; <a title="fyp" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed">#fyp</a> <a title="news" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/news?refer=embed">#news</a> <a title="jellfish" target="_blank" href="https://www.tiktok.com/tag/jellfish?refer=embed">#jellfish</a> <a target="_blank" title=" Happy Funny Animals Dog Cat Pies Kot I - KOKSU Mk" href="https://www.tiktok.com/music/Happy-Funny-Animals-Dog-Cat-Pies-Kot-I-7631378151900104705?refer=embed"> Happy Funny Animals Dog Cat Pies Kot I - KOKSU Mk</a> </section> </blockquote> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script>

«Πράγματι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού. Αυτή την περίοδο έχουμε αυξημένο αριθμό καταγραφών στη Χαλκίδα, στη Νέα Αρτάκη και στα Πολιτικά. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι σταθερή, καθώς ο πληθυσμός της Pelagia noctiluca μετακινείται με τα ανεμογενή θαλάσσια ρεύματα. Νέα εργαλεία για την καταγραφή των μωβ μεδουσών

Πέρα από τη γνωστή εφαρμογή iNaturalist, μέσω της οποίας τα τελευταία χρόνια πολίτες και λουόμενοι καταγράφουν τις εμφανίσεις μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες, φέτος λειτουργεί και η νέα πλατφόρμα pelagia.mermanconservation.co.uk. Η συγκεκριμένη εφαρμογή συγκεντρώνει και επεξεργάζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αντλώντας πληροφορίες τόσο από διαδικτυακές καταγραφές όσο και από την ομάδα «Μέδουσες στην Ελλάδα» στο Facebook, η οποία αριθμεί περισσότερα από 30.000 μέλη. Με τον τρόπο αυτό, επιστήμονες και πολίτες μπορούν να παρακολουθούν πιο άμεσα την εξέλιξη του φαινομένου και την κατανομή των πληθυσμών της μωβ μέδουσας στις ελληνικές θάλασσες.

Πώς τις ξεχωρίζουμε

Την ίδια ώρα, στην ιστοσελίδα παρέχονται χρηστικές οδηγίες για το πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τις μωβ μέδουσες, καθώς και πληθώρα άλλων πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών που βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο και να ανταποκρίνονται σωστά σε περίπτωση επαφής ή εντοπισμού τους.