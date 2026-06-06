Επιπλέον 350 ευρώ το μήνα ή έως 19.200 ευρώ ακατάσχετα ετησίως: Τι αλλάζει από Ιούλιο

Πάνω από 2 εκατομμύρια οφειλέτες συνολικά, που έχουν οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, θα βλέπουν έως και 350 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα στον τραπεζικό τους λογαριασμό από τον Ιούλιο και μετά, αφού πρώτα ψηφιστεί η διάταξη την οποία εξήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, η οποία θα αυξήσει το ακατάσχετο όριο για τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 ευρώ, από τα 1.250 που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ήδη γράφουν τη νέα διάταξη που θα προστεθεί στο υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή μετά τις 15 Ιουνίου. Αρμόδιες πηγές ξεκαθάριζαν το νέο ακατάσχετο όριο θα ισχύσει και για οφειλές προς ΑΑΔΕ-ΕΦΚΑ-Δημόσιο, αλλά και για οφειλές προς χρηματοδοτικά ιδρύματα -δηλαδή και για χρέη μεταξύ ιδιωτών.

Μόνο προς την ΑΑΔΕ σήμερα βρίσκονται υπό κατάσχεση 1,7 εκατομμύρια οφειλέτες, χωρίς να συνυπολογίζονται καν οι περίπου 1 εκατομμύριο οφειλέτες στον ΕΦΚΑ με οφειλές πάνω από 500 ευρώ στους οποίους «δύναται» να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, αλλά ούτε όσοι έχουν ανοιχτές οφειλές από «κόκκινα δάνεια».

Με το νέο καθεστώς, αφού εκδοθούν τον Ιούλιο και οι ειδικές εγκύκλιες οδηγίες από τους αρμόδιους φορείς, το μηνιαίο ακατάσχετο όριο αυξάνεται, προστατεύοντας τις εισερχόμενες καταθέσεις μέχρι τα 1.600 ευρώ. Ό,τι επιπλέον ποσό μπει σε αυτούς τους λογαριασμούς θα δεσμεύεται, όμως σε σχέση με τα δεδομένα που ισχύει εδώ και 11 χρόνια, ο οφειλέτης θα βλέπει στην «τσέπη» του έως 350 ευρώ περισσότερα μηνιαίως, ή 4.200 ευρώ το χρόνο. Συνολικά δηλαδή, εξασφαλίζει εμμέσως ένα ετήσιο ακατάσχετο όριο ύψος 19.200 ευρώ, αντί 15.000 ευρώ που τους επιτρέπεται σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για αυτό είναι να δηλώσει έναν – και μόνον – λογαριασμό (ΙΒΑΝ) ως ακατάσχετο. Όχι μόνον προς την ΑΑΔΕ όμως, αλλά πρέπει να δηλώσει τον ίδιο αυτόν λογαριασμό και στον ΕΦΚΑ και στις τράπεζες. Αν δηλαδή ο ΙΒΑΝ δεν είναι δηλωμένος παντού όπου χρωστάει, ή αν έχει χρήματα και σε κάποιον άλλον λογαριασμό, τα χρήματά του δεν έχουν πλήρη προστασία αλλά κατάσχονται.

Επιπλέον όμως, δεν προστατεύονται αλλά κατάσχονται και ροές καταθέσεων οι οποίες υπερβαίνουν το μηνιαίο όριο των 1600 κάποιον ή κάποιους μήνες, ψαλιδίζοντας το όφελος για όσους δεν λαμβάνουν «σπαστά» αλλά μαζεμένα ποσά στους λογαριασμούς τους.

πηγή: newmoney