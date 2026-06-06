Νύχτα κόλασης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από νέες επιθέσεις με πυραύλους και εκρήξεις

Ακόμη μία νύχτα κόλασης στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν από επιθέσεις του Ιράν μετά από πλήγματα που κατάφεραν οι ΗΠΑ σε σε εγκαταστάσεις ραντάρ της Τεχεράνης.

Εκρήξεις, σειρήνες και αναχαιτίσεις περιγράφουν στο σκηνικό, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στις δύο χώρες του Κόλπου, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν για νέα πλήγματα αν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν επίθεση με πυραύλους και drones, 3 ημέρες μετά την επίθεση του Ιράν στον κυριότερο αεροδρόμιο της χώρας. Λίγη ώρα μετά, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει επίσης επίθεση από το Ιράν με πυραύλους και drones ως απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones» αναφέρει το γενικό επιτελείο και σημειώνει πως οποιοσδήποτε κρότος ακουστεί θα αποτελεί «αποτέλεσμα αναχαιτίσεων», υποστήριξαν οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ μέσω X.

Για το Μπαχρέιν: «Ήχησε η σειρήνα. Απευθύνουμε σύσταση στους πολίτες και τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», σημείωσε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X.

Εκρήξεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε νωρίς το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, καθώς και στο Μπαχρέιν, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν «εχθρικές βάσεις» στην περιοχή.

Στο Κουβέιτ, ακούστηκαν επανειλημμένοι κρότοι σε περιοχές κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, ενώ εκρήξεις που έμοιαζαν να οφείλονται σε αναχαιτίσεις από την αντιαεροπορική άμυνα ακούστηκαν στη Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, ανέφεραν οι ανταποκριτές του AFP.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, το Ιράν εκτόξευσε 7 πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του.

«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν (…) σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», τόνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ως τώρα και διαψεύδοντας πως υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.