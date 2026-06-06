Νύχτα κόλασης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από νέες επιθέσεις με πυραύλους και εκρήξεις

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν εγκαταστάσεις του Ιράν
Ακόμη μία νύχτα κόλασης στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν από επιθέσεις του Ιράν μετά από πλήγματα που κατάφεραν οι ΗΠΑ σε σε εγκαταστάσεις ραντάρ της Τεχεράνης.
Εκρήξεις, σειρήνες και αναχαιτίσεις περιγράφουν στο σκηνικό, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στις δύο χώρες του Κόλπου, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να προειδοποιούν για νέα πλήγματα αν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά.
Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Κουβέιτ ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν επίθεση με πυραύλους και drones, 3 ημέρες μετά την επίθεση του Ιράν στον κυριότερο αεροδρόμιο της χώρας. Λίγη ώρα μετά, το Μπαχρέιν ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει επίσης επίθεση από το Ιράν με πυραύλους και drones ως απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή την ώρα επιθέσεις που διεξάγονται με εχθρικούς πυραύλους και drones» αναφέρει το γενικό επιτελείο και σημειώνει πως οποιοσδήποτε κρότος ακουστεί θα αποτελεί «αποτέλεσμα αναχαιτίσεων», υποστήριξαν οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ μέσω X.
Για το Μπαχρέιν: «Ήχησε η σειρήνα. Απευθύνουμε σύσταση στους πολίτες και τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο», σημείωσε το υπουργείο Εσωτερικών μέσω X.
Εκρήξεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Σειρά εκρήξεων ακούστηκε νωρίς το πρωί κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, καθώς και στο Μπαχρέιν, μεταδίδουν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως στοχοποίησαν «εχθρικές βάσεις» στην περιοχή.
Στο Κουβέιτ, ακούστηκαν επανειλημμένοι κρότοι σε περιοχές κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, ενώ εκρήξεις που έμοιαζαν να οφείλονται σε αναχαιτίσεις από την αντιαεροπορική άμυνα ακούστηκαν στη Μανάμα, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, ανέφεραν οι ανταποκριτές του AFP.
Σύμφωνα με τη CENTCOM, το Ιράν εκτόξευσε 7 πυραύλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον προβλεπόμενο στόχο του.
«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν (…) σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», τόνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός ως τώρα και διαψεύδοντας πως υπήρξαν ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.
ΗΠΑ: «Βομβαρδίσαμε εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν»
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε την Παρασκευή, «σε νόμιμη άμυνα» εγκαταστάσεις ραντάρ στο Ιράν, αφού κατέρριψε 4 drones τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, απειλούσαν την πολιτικά ναυτιλία στην περιοχή του Κόλπου.
Αμερικανικές δυνάμεις «κατέρριψαν τέσσερα drones (…) που είχαν εξαπολυθεί προς την κατεύθυνση των Στενών του Ορμούζ» διότι «ήγειραν άμεση απειλή για την κίνηση των πλοίων στην περιοχή», ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).
Οι αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν «έπληξαν εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στην Γκουρούκ και στο νησί Κεσμ για να αμυνθούν έναντι περαιτέρω επιθέσεων», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω X. «Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να ανταποδώσουν, στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας, οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επίθεση του Ιράν», πρόσθεσε η CENTCOM
Παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά εφαρμόζεται από τις δυο χώρες, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν στις αρχές της εβδομάδας πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, σε ανταπόδοση κατά την Ουάσιγκτον για ιρανικές επιθέσεις.
Και το βράδυ της Τρίτης αναφέρθηκαν πλήγματα στο νησί Κεσμ από τον αμερικανικό στρατό.
Η Τεχεράνη ανέφερε πως νωρίτερα χθες εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυραύλους εναντίον δυο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν. Η Ουάσιγκτον το διέψευσε.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν πως στοχοποιούν «εχθρικές βάσεις»
Οι Φρουροί της Επανάστασης —ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν— ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε εχθρικές βάσεις στην περιοχή, μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που αναμεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB, «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους».
Τραμπ: «Στο Ιράν απομένει το 22% των πυραύλων του»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που στο NBC News ότι στο Ιράν απομένει το «21 ως 22%» των πυραύλων που διέθετε προτού αρχίσει ο πόλεμος με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.
«Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα εκατοστιαία ίσως το 21-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά όχι τόσοι όσους είχαν πριν αρχίσουμε την επίθεσή μας», είπε ο ρεπουμπλικάνος.
Διαβεβαίωσε ωστόσο στις αρχές του Μαΐου ότι στην Τεχεράνη δεν απέμενε παρά «το 18 ως 19%» του αποθέματος πυραύλων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.
«Τα περισσότερα από τα εργοστάσια drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες εξέδρες εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες εγκαταστάσεις κατασκευή πυραύλων έχουν καταστραφεί», επέμεινε.
Η Τεχεράνη ανέφερε χθες πως εκτόξευσε «προειδοποιητικά» πυραύλους εναντίον δυο αμερικανικών πλοίων στη θάλασσα του Ομάν, έπειτα από σποραδικές εχθροπραξίες στον Κόλπο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Η Ουάσιγκτον το διέψευσε.
Πέντε νεκροί στον Λίβανο από νέες επιθέσεις του Ισραήλ
Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων γυναίκας και διασώστη, καταγγέλλοντας ότι «διασώστες στο καθήκον έγιναν στόχοι».
«Το πλήγμα του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Ζεμπντίν, στην επαρχία Ναμπάτια, σκότωσε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και διασώστη της οργάνωσης Ρισάλα, και τραυμάτισε (άλλους) δυο ανθρώπους, ανάμεσά τους διασώστη», ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου, που κατονόμασε οργάνωση συνδεόμενη με το κίνημα Άμαλ, σύμμαχο της Χεζμπολά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr