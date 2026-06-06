Σήμερα η κηδεία της Ευθυμίας Καλαβρουζιώτου

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου της Ευθυμίας Καλαβρουζιώτου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ύστερα από μάχη με ασθένεια.

Η εκλιπούσα υπήρξε μια ιδιαίτερα αγαπητή και ενεργή προσωπικότητα, με διαχρονική παρουσία στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες της περιοχής. Συνδέθηκε στενά με τη δημοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ, συμμετέχοντας επί δεκαετίες σε δράσεις και πρωτοβουλίες με επίκεντρο τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.

Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με έντονη κοινωνική ευαισθησία, συνέπεια στις αξίες του και διαρκή προσφορά στα κοινά.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 11:00 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νεκροταφείο Κάτω Καλαβρούζας.