Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρας – Τραυματίστηκε δικυκλιστής στην Αγίου Ανδρέου με Πατρέως

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Ανδρέου και Πατρέως, όταν συγκρούσθηκαν ΙΧ όχημα με δίκυκλο.

Από την πρόσκρουση ο δικυκλιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε στα άκρα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.