Ξυλοδαρμός στην Καλλιθέα: Ο φίλος του θύματος περιγράφει την επίθεση του οδοντιάτρου

Τα πρώτα λόγια του 21χρονου Αιγύπτιου που είδε τον φίλο του να ξυλοκοπείται άγρια στην Καλλιθέα από τον 55χρονο οδοντίατρο.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του, ο νεαρός ανέφερε ως αστυνομικούς πως στην πραγματικότητα θέλανε να φωτογραφίσουν ένα μαγαζί το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας και το οποίο ήταν προς ενοικίαση.

«Εμείς βγάζαμε φωτογραφίες το μαγαζί το οποίο βρισκόταν ακριβώς από κάτω από το διαμέρισμα και το οποίο είναι προς ενοικίαση. Δεν βγάζαμε φωτογραφίες το διαμέρισμα αλλά το συγκεκριμένο μαγαζί καθώς σκεφτόμασταν το ενδεχόμενο να το νοικιάσουμε.», είπε ο 21χρονος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης, ο 21χρονος είπε ενώπιον των αστυνομικών πως φώναζε και ο ίδιος στον 55χρονο να σταματήσει να χτυπάει με το ρόπαλο τον 22χρονο φίλο του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

«Ξαφνικά είδα τον άντρα αυτόν να χτυπάει τον φίλο μου και έτρεξα μακριά για να μην πιάσει κι εμένα. Του φώναζα να σταματήσει να τον χτυπάει αλλά δεν άκουγε τίποτα.», είπε σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr