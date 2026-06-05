Ο Οδοντωτός, η αδιανόητη στάση του κ. Κυρανάκη και οι «καουμπόικες»-σαφώς επικίνδυνες- πρακτικές του

Κάποτε, το να κυβερνάς είχε σχέση με τη λέξη κυβέρνηση ο ρόλος της οποίας στοιχειωδώς προϋπέθετε τη λήψη αποφάσεων. Σήμερα, το να κυβερνάς μπορεί και να σημαίνει «εκβιάζω με τρόπο καουμπόικο, έναν μικρό Δήμο, να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να έχω κάνει εγώ και -κυρίως- να πάρει την ευθύνη από τους ώμους μου».

Αυτό το αδιανόητο συμβαίνει αυτή την περίοδο με τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών κ. Κυρανάκη, -τον οποίο προπονούν και για Γραμματέα της Ν.Δ.-, και μάλιστα συμβαίνει με τόσο κραυγαλέο τρόπο που προκαλεί πολύ σκοτεινούς συνειρμούς γύρω από την υπεροψία με την οποία είθισται να στολίζονται όσοι κυβερνούν, λησμονώντας αφενός ποιος τους έστειλε στο… κυβερνείο, αφετέρου ποιος μπορεί, με τον ίδιο τρόπο, και να τους αποκαθηλώσει.

Κάπως έτσι, ο κ. Κυρανάκης, προφανώς ολισθαίνοντας στην επικίνδυνη επιφάνεια του πολιτικού ναρκισσισμού ζητάει από τον μικρό Δήμο Καλαβρύτων, να του παραδώσει με τις τεχνικές υπηρεσίες του, βεβαίωση, ώστε ο Οδοντωτός να λειτουργήσει κατά τη θερινή περίοδο με ασφάλεια. Ζητάει με λίγα λόγια από το Δήμο βεβαίωση ότι δε θα σημειωθούν κατολισθητικά φαινόμενα το καλοκαίρι, «πατώντας» σε μια φράση του Δημάρχου σε ραδιοφωνική εκπομπή! (πόσες άραγε άκουσαν οι συνεργάτες του για να βρουν κάτι να «πατήσουν»;)

Και το κάνει αυτό με επικοινωνιακά εκβιαστικό ύφος, σαν να μην είναι αυτή η δουλειά του, σαν να μην έχει την ευθύνη της ασφαλούς κυκλοφορίας των τρένων σε ό,τι αφορά την υποδομή, ο διαχειριστής της γραμμής, δηλαδή ο ΟΣΕ, ο οποίος εποπτεύεται από το υπουργείο.

Θέλετε και το καλύτερο; Τι μας λέει απροκάλυπτα; Ότι θα… επαναπαυτεί πάνω σε μια βεβαίωση του Δήμου για να προχωρήσει ανέμελα την υπουργική ζωή του χωρίς να μπει στον κόπο να… κουραστεί για να προστατέψει ανθρώπινες ζωές.

Αρκεί η υπογραφή του κ. Παπαδόπουλου. Κι αν πχ, αύριο έχουμε νεκρούς, θα μας παραπέμψουν στη βεβαίωση. Κάτι σαν το «έφταιγε ο σταθμάρχης». Λογική «δεν με νοιάζει αν σκοτωθούν, αρκεί να μην έχω εγώ την ευθύνη».

Είναι αυτό, το ίδιο υπουργείο, το οποίο, υποκριτικά- ως αποδεικνύεται-, πριν λίγο καιρό συναίνεσε στην ανάθεση μελέτης στο Τεχνικό Επιμελητήριο για την αποτύπωση της γραμμής και τον εντοπισμό των επικίνδυνων σημείων.

Ανέθεσαν με λίγα λόγια μια μελέτη στο ΤΕΕ, αλλά ορίζουν ως προϋπόθεση επαναλειτουργίας, όχι τη μελέτη που παρήγγειλαν στους αρμοδίους, αλλά την υπογραφή ενός Δημάρχου ο οποίος καλείται με τις δικές του μικρές, άπειρες και ελλιπείς υπηρεσίες να πάρει- επί της ουσίας- το άγχος από τον κ. Κυρανάκη!

Σε μια χώρα του σύγχρονου κόσμου, αυτή η φαρσοκωμωδία θα είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Σε αυτή τη χώρα που τείνει να εναγκαλιστεί με τον παραλογισμό, η στάση του Κυρανάκη μπορεί να θεωρηθεί έως και πολιτική μαγκιά. Έτσι την εννοεί μάλλον η κυβέρνηση την πολιτική ευθύνη.

Τι και αν άφησε τον Οδοντωτό ασυντήρητο, τι και αν επί τρία χρόνια, μετά τις πυρκαγιές του 2023, δεν έκανε τα αυτονόητα; Τι και αν δεν εκτίμησε συστηματικά τον γεωτεχνικό κίνδυνο, δεν ιεράρχησε παρεμβάσεις, δεν υλοποίησε έργα προστασίας, δεν εγκατέστησε αξιόπιστα συστήματα παρακολούθησης;

Τι και αν ζούμε στη χώρα των 57 νεκρών των Τεμπών;

Αρκεί να κάνει το κομμάτι του ο κύριος Κυρανάκης –μυριζουν βλέπετε και εκλογές- κι ας παίζει με τη νοημοσύνη μας και με τις ζωές μας.

Είπαμε, η πολιτική σήμερα εδράζεται στους καουμποϊσμούς. Κάπου εκεί άλλωστε, χάθηκε και η τιμή της.