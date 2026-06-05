Φυλακές Αγ. Στεφάνου: Οκτώ νεκροί σε δύο μήνες- Το ΠΑΣΟΚ ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση

Οκτώ θάνατοι κρατουμένων μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας, φέρνουν στο προσκήνιο ερωτήματα για τις συνθήκες λειτουργίας του, με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής να ζητά από την κυβέρνηση άμεση ενημέρωση και απαντήσεις.

Σε ανακοίνωσή του, ο Γιώργος Μουλκιώτης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Προστασίας του Πολίτη και Τομέα Προστασίας του Πολίτη ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, αναφέρει: "Ο όγδοος θάνατος κρατουμένου μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες στο Σωφρονιστικό Κράτησης Πάτρας (Φυλακές Αγίου Στεφάνου) προκαλεί βαθιά ανησυχία και θέτει σοβαρά πολιτικά και θεσμικά ερωτήματα προς την κυβέρνηση.

Οκτώ άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα που εδώ και μήνες βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ανεπαρκή υγειονομική κάλυψη και συνθήκες υπερπληθυσμού. Πρόκειται για μια κατάσταση που προκαλεί βαθιά ανησυχία και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος.

Δεν πρόκειται πλέον για περιστατικά που μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά. Οι παρεμβάσεις της Εισαγγελίας Πατρών, του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών καταδεικνύουν το ενδιαφέρον και την έκδηλη ανησυχία τους, για τις διαστάσεις σοβαρότατου προβλήματος που έχει ανακύψει στη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος κράτησης, που πλέον υπερβαίνει τα όρια απλής τοπικής υπόθεσης.

Τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Υπερπλήρωση κρατουμένων, σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, απουσία βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και σωφρονιστικοί υπάλληλοι που καλούνται να καλύψουν ακόμη και καθήκοντα που δεν ανήκουν στην αποστολή τους.

Με τα δεδομένα αυτά, τίθεται αμείλικτο ερώτημα προς την Κυβέρνηση. Μπορεί σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, να ισχυριστεί και διαβεβαιώσει, ότι το Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Πάτρας (Αγίου Στεφάνου) πληροί τις προϋποθέσεις και λειτουργεί υπό συνθήκες που διασφαλίζουν επαρκώς την υγεία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής των εγκλείστων;

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα προκαταλάβει τα αποτελέσματα των ερευνών, ούτε θα υποκαταστήσει τη Δικαιοσύνη. Επισημαίνουμε όμως τις γνωστές ελλείψεις του Καταστήματος Κράτησης ως και τις παρεμβάσεις θεσμικών φορέων, όσον αφορά την ασφαλή λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος κράτησης.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της υγείας όσων βρίσκονται υπό την ευθύνη του κράτους, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας.

Όταν οι ελλείψεις είναι γνωστές, όπως και οι δημόσιες προειδοποιήσεις και οι παρεμβάσεις θεσμικών φορέων συνεχείς, τότε η αδράνεια παύει να είναι αδυναμία και μετατρέπεται σε πολιτική ευθύνη.

Στο κράτος δικαίου, η έκτιση ποινής που επιβάλλεται από την Δικαιοσύνη, δεν είναι η έκθεση των κρατουμένων, σε συνθήκες που ενδέχεται να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.

Καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε έγκαιρη διαλεύκανση των θλιβερών περιστατικών, να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή και την ελληνική κοινωνία για τις συνθήκες που επικρατούν στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας, ως και για τον, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, σχεδιασμό της για την άμεση αντιμετώπιση μιας κατάστασης που δεν επιδέχεται οιαδήποτε καθυστέρηση".