Ραφήνα: Καρέ καρέ η αιματηρή επίθεση σε πρατήριο καυσίμων- ΒΙΝΤΕΟ

Για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων στη Ραφήνα μίλησε αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας με λεπτομέρειες όσα εκτυλίχθηκαν.

Όπως ανέφερε, ο 52χρονος άνδρας που επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν εργαζόμενο και έναν θαμώνα από διπλανό κατάστημα, φέρεται να προκαλούσε συχνά προβλήματα και εντάσεις στην περιοχή. Μετά από περίπου έναν μήνα απουσίας, επέστρεψε και παρενόχλησε μια νεαρή γυναίκα που εργαζόταν σε καφέ δίπλα στο βενζινάδικο.

Τότε ένας περαστικός επενέβη για να τον απομακρύνει από το κατάστημα, ωστόσο ο 52χρονος αντέδρασε βίαια, βγάζοντας μαχαίρι και επιτιθέμενος εναντίον του.

Λίγο αργότερα, εργαζόμενος σε κοντινό πρατήριο αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και έσπευσε να βοηθήσει, όμως δέχθηκε και εκείνος επίθεση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο μέτωπο και στην πλάτη από το μαχαίρι του δράστη.

Μετά την επίθεση, ο 52χρονος απομακρύνθηκε πεζός από το σημείο, όμως το πρώτο θύμα της επίθεσης τον καταδίωξε με το αυτοκίνητό του και τελικά τον εμβόλισε, σταματώντας την πορεία του.