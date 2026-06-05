Πάτρα: Αυτοκίνητο μπήκε σε αυλή σπιτιού- ΦΩΤΟ

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές
Μέσα σε αυλή σπιτιού κατέληξε αυτοκίνητο μετά από εκτροπή που σημειώθηκε στην στροφή του Τσαούση, στην Πάτρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα εξετράπη της πορείας του, γκρέμισε την περίφραξη, και μπήκε μέσα στην αυλή του σπιτιού.
Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές.
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