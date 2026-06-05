Επιστολή Ζαΐμη προς τον ΟΣΕ για την διάβαση στον συνοικισμό Χαντζίνα των Βραχνεϊκων

Το αίτημα για κατασκευή ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης στον συνοικισμό Χαντζίνα των Βραχνεϊκων επανέφερε στο τραπέζι ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, με επιστολή του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος».

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του, αναφέρει: "Σας απευθύνομαι για ένα σημαντικό ζήτημα που υφίσταται εδώ και αρκετά χρόνια στην περιοχή Βραχνέικα του Δήμου Πατρέων και άπτεται της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής αλλά και, κυρίως, της Πολιτικής Προστασίας.

Στον συνοικισμό Χαντζίνα της Δημοτικής Κοινότητας Βραχνεϊκων του Δήμου Πατρέων, έχει διατυπωθεί το αίτημα κατασκευής ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης, καθώς ο εν λόγω συνοικισμός έχει μέχρι σήμερα μοναδική οδό πρόσβασης την παραλιακή οδό, η οποία ωστόσο τους χειμερινούς μήνες και κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων, καθίσταται συχνά αδιάβατη, λόγω πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται στο σημείο, το οποίο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Αυτή η κατάσταση οδηγεί συχνά σε εγκλωβισμό των κατοίκων, ακόμη δε και σε αδυναμία να προσεγγίσουν τις κατοικίες τους, ενώ είναι προφανές ότι σε πιθανό έκτακτο γεγονός σε μια περιοχή με εκατοντάδες κατοικίες και πολίτες, χρειάζεται ακόμη ένας δρόμος διαφυγής προς την παραλιακή.

Στο αίτημα έχει συνηγορήσει με απόφασή του από το 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων (σας αποστέλλω συνημμένη την σχετική απόφαση υπ. αριθμ. 12/20-01-2021) με απόφαση για έγκριση ίδρυσης φυλασσόμενης ισόπεδης διάβασης στο ύψος της θέσης «Χαντζίνας» της Κοινότητας Βραχνεϊκων και με προτεινόμενα σημεία εκείνα της διασταύρωσης με τις οδούς Ειρήνης και Φιλίας ή Παπαθανασοπούλου ή της συμβολής με την οδό Χατζηδάκη (οι εκπρόσωποι της Κοινότητας της περιοχής υποδεικνύουν ως πλέον κατάλληλη θέση την τελευταία).

Σημειώνεται πως το θέμα είναι γνωστό και στον ΟΣΕ, καθώς ο ΟΣΕ από το 2019 έχει προτείνει την τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών στα σημεία Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου και Ειρήνης και Φιλίας και Ελευθερίου Βενιζέλου στην ως άνω περιοχή.

Έχοντας την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας και θεωρώντας πως το ζήτημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα της δημιουργίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης και τοποθέτησης προστατευτικών μπαρών σε όποιο από τα σημεία που έχουν υποδειχθεί θεωρήσετε ως το ιδανικό.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεργασία προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το ζήτημα"