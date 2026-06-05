Ο Σαμαράς στέλνει μήνυμα για τη δική του πολιτική κίνηση: «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου»

”Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει”, ήταν τα λόγια του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, σε ερώτηση για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα, κατά την ομιλία του στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως αναμενόταν, κατά την ομιλία του δεν άνοιξε παραπάνω τα χαρτιά του, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η προετοιμασία εντατικοποιείται, αλλά χωρίς βιασύνη για επίσημες ανακοινώσεις. Αυτό το βήμα εκτιμάται ότι θα γίνει πιο κοντά στις εκλογές- από το φθινόπωρο.

Παρ’ όλα αυτά έκανε τέσσερα νεύματα με νόημα:

Πρώτον εξαπέλυσε κατά μέτωπο επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, τους οποίους μάλιστα ταύτισε σε πολλά επίπεδο («μόνο επικοινωνία» και όχι ιδεολογία και πολιτική ουσία).

Δεύτερον επιφύλασσε την αποστροφή «στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη».

Τρίτον τόνισε ότι η παράταξη της ΝΔ έχει μείνει «ανεκπροσώπητη».

Και τέταρτον μίλησε για «μια άλλη Ελλάδα που δεν ακούγεται».

«Υπάρχει παραλογισμός, υποκρισία, αλαζονεία. Αν αυτά τα αθροίσετε, βγάζουν γελοιότητα», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός για τις βολές ότι θέλει να κάνει κόμμα από «γινάτι» και προσωπική ατζέντα ή ότι είναι «ακροδεξιός», χαρακτηρισμός που αποδόθηκε από τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη και από τον οποίο πήραν αποστάσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Κλείνοντας τις παρεμβάσεις του ήρθε το τελικό νεύμα, καθώς στο ερώτημα αν θα κάνει κόμμα απάντησε: «Εχω πάρει δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Εχω πάρει τις αποφάσεις μου. Επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει».

Η αποστροφή «έχω πάρει αποφάσεις» – έστω χωρίς να αποκαλύψει χρονοδιαγράμματα – μαρτυρά ότι το κόμμα του είναι στα σκαριά.