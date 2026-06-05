Η ΕΕΑ κάλεσε για παροχή εξηγήσεων Προμηθέα και Βαγγέλη Λιόλιο

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάλεσε την ΚΑΕ Προμηθέας, τους μετόχους της και τον Βαγγέλη Λιόλιο για παροχή εξηγήσεων.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:

1. Κλήσεις για παροχή εξηγήσεων στον Ευάγγελο Λιόλιο, την Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΕ» καθώς και των μετόχων της Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή, αναφορικά με την εξέταση των με χρονολογία 16.04.2026 και 14.05.2026 καταγγελιών (αριθμ.πρωτ.Ε.Ε.Α. 254/16.04.2026 και 306/14.05.2026) της Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896». Επίσης, κλήσεις στην ΚΑΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 και στους νομίμους εκπροσώπους της Δημοσθένη Στασινόπουλο, Θεοφάνη Ταρνατώρο και στον προπονητή Ηλία Παπαθεοδώρου. (Υπό διάσκεψη)

Κληθεί σε ακρόαση η ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ για

1. Ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 ( άρθρο 77α παρ παρ 3 εδ.τελ. και 7 σε συνδυασμό με άρθρο 69 παρ.12 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν.

2. Ανάκληση των από 10/7/2020 αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες χορηγήθηκε άδεια απόκτησης ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζαννή σε ποσοστό 30%, 30% και 24,62 αντίστοιχα.

3. Παράβαση άρθρου 77ο παρ παρ 1 εδ.α, 9 και 10 σε συνδυασμό με άρθρο 83 παρ παρ 3 και 4 Ν.2725/1999 όπως ισχύουν.

Κληθεί σε ακρόαση Ευάγγελος Λιόλιος για παράβαση άρθρου 77ο παρ παρί εδα,9 και 10 σε συνδ. με άρθρο 83 παρ παρ 3 και 4 Ν. 2725/1999 όπως ισχύουν.