Πάτρα: Εντυπωσιακά εγκαίνια για την 1η «AGRO FOOD & DRINK- EXPO PATRAS 2026»- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας, τα εγκαίνια της 1ης Πανελλήνιας Έκθεσης Αγροδιατροφής, Γαστρονομίας και Επιχειρηματικότητας «AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026».

Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η έκθεση εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, με πλήθος επισκεπτών να κατακλύζει τον χώρο, να περιηγείται στα περίπτερα, να δοκιμάζει προϊόντα από την Αχαΐα και ολόκληρη την Ελλάδα και να έρχεται σε άμεση επαφή με παραγωγούς και επιχειρηματίες. Το ενδιαφέρον ήταν έντονο, με συνεχείς συζητήσεις, επαφές και ανταλλαγή απόψεων, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό αναπτυξιακό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Θ. Λουλούδης: «Εγκαινιάζουμε έναν νέο θεσμό για την ελληνική παραγωγή»

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης υπογράμμισε ότι η έκθεση δεν αποτελεί απλώς ένα εκθεσιακό γεγονός, αλλά την απαρχή ενός νέου θεσμού για την ανάδειξη της παραγωγικής Ελλάδας. Τόνισε τη σημασία του αγροδιατροφικού τομέα ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης, ενώ ανέδειξε τη Δυτική Ελλάδα ως περιοχή με ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μεγάλες προοπτικές εξωστρέφειας. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους τους συνδιοργανωτές, εκθέτες και υποστηρικτές.

Α. Κουνάβης: «Η Αχαΐα σε τροχιά ανάπτυξης και εξωστρέφειας»

Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Αντώνης Κουνάβης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της διοργάνωσης, τονίζοντας ότι αποτελεί βασική δέσμευση της νέας διοίκησης προς την επιχειρηματική κοινότητα. Εστίασε στον πρωτογενή τομέα ως θεμέλιο της τοπικής οικονομίας, αλλά και στη δυναμική της έκθεσης να εξελιχθεί σε διεθνή θεσμό. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον αναπτυξιακό σχεδιασμό για την ένταξη της Πάτρας στον χάρτη της κρουαζιέρας, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική στόχευση για μια πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστική Αχαΐα.

Ν. Φαρμάκης: «Η Ολυμπιακή Γη είναι η μεγάλη ευκαιρία της περιοχής»

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, σε έναν ιδιαίτερα θερμό χαιρετισμό, στάθηκε στη δύναμη της τοπικής παραγωγής και στη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων της παραγωγικής αλυσίδας. Υπογράμμισε την ανάγκη η περιοχή να επανασυστηθεί διεθνώς μέσω του brand «Olympian Land», το οποίο χαρακτήρισε ως σημαντικό εργαλείο πιστοποίησης και προβολής των τοπικών προϊόντων. Συνεχάρη το Επιμελητήριο Αχαΐας για την πρωτοβουλία και κάλεσε την κοινωνία να στηρίξει έμπρακτα τέτοιες δράσεις.

Γ. Ανδριανός: «Η έκθεση μπορεί να γίνει θεσμός εθνικής εμβέλειας»

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και εξήρε τη σημασία της διοργάνωσης για τον αγροδιατροφικό τομέα. Τόνισε ότι η έκθεση έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε θεσμό με εθνική και διεθνή ακτινοβολία, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις της εποχής αλλά και την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης της χώρας. Αναφέρθηκε επίσης στην επισιτιστική ασφάλεια και στην ανάγκη στρατηγικών πολιτικών για τη στήριξη των παραγωγών.

Οι υπόλοιποι χαιρετισμοί

Θερμούς χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης οι βουλευτές Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Σπύρος Τσιρώνης, καθώς και ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ Παύλος Σατολιάς, οι οποίοι εξήραν τη σημασία της έκθεσης για την ενίσχυση της τοπικής και εθνικής παραγωγής. Τα εγκαίνια ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος.

Πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με έμφαση στην καινοτομία και τη γαστρονομία

Η έκθεση συνεχίζεται με ένα δυναμικό παράλληλο πρόγραμμα. Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το «Smart Farming & Carbon Farming Forum 2026», με επίκεντρο τη βιώσιμη παραγωγή και τις νέες τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα. Την Κυριακή 7 Ιουνίου ακολουθεί η εκδήλωση «Επιχειρείν Χωρίς Σύνορα», με έμφαση στην εξαγωγική στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας από κορυφαίους ομιλητές.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας πραγματοποιεί ζωντανές γαστρονομικές επιδείξεις με τοπικά προϊόντα, ενώ ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι δράσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το «Olympian Breakfast», που αναδεικνύει τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής.

* Η έκθεση φιλοξενείται στο Παλαιό Λιμάνι της Πάτρας (είσοδος από Αγίου Νικολάου) και θα διαρκέσει από 5 έως 7 Ιουνίου 2026, με ώρες λειτουργίας 10:00 – 21:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και τους επαγγελματίες. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για το αναλυτικό πρόγραμμα και τους εκθέτες μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης.

Η «AGRO FOOD & DRINK – EXPO PATRAS 2026» ήδη από την πρώτη της ημέρα καταγράφεται ως μια ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση, με σαφή προοπτική να εξελιχθεί σε θεσμικό σημείο αναφοράς για την αγροδιατροφή, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της χώρας.