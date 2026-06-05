Αναστάτωση στο Αγρίνιο: Μεγάλο φίδι «έκοβε βόλτες» σε πυλωτή και κατέληξε σε γκαράζ

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του γηροκομείου Αγρινίου, όταν ένα μεγάλο φίδι έκανε την εμφάνισή του στην πυλωτή πολυκατοικίας, το οποίο στη συνέχεια εισήλθε σε γκαράζ προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των ενοίκων και της πυροσβεστικής.

Επρόκειτο για ακίνδυνο ερπετό και μη δηλητηριώδες μάλλον Λαφιάτη.

Το ερπετό έγινε αντιληπτό από διαμένοντα στο κτίριο, ο οποίο διατήρησε την ψυχραιμία του και δεν επιχείρησε να το πειράξει ή να το απομακρύνει.

Αντίθετα, ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου.

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβέστες, οι οποίοι διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τέτοια περιστατικά.

Με προσεκτικές κινήσεις, οι πυροσβέστες κατάφεραν να εγκλωβίσουν και να απομακρύνουν με ασφάλεια το φίδι από τον χώρο του γκαράζ, βάζοντας τέλος στην ανησυχία των ενοίκων μεταξύ αυτών και μικρών παιδιών, σύμφωνα με το agriniolike.gr.

Το ερπετό μεταφέρθηκε σε ασφαλές μέρος, μακριά από κατοικημένη περιοχή, προκειμένου να απελευθερωθεί στο φυσικό του περιβάλλον.

Λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας, οι εμφανίσεις ερπετών ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό γίνονται πιο συχνές.

Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να μην πλησιάζουν τα φίδια και να καλούν αμέσως την πυροσβεστική για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.