Κατάκολο: Νεκρός ο 66χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πτώση

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 66χρονος άνδρας που τραυματίστηκε βαρύτατα μετά από πτώση, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην οικία του, στην περιοχή του Κατακόλου, όπου ο άτυχος άνδρας φέρεται να υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Στο σημείο είχε κληθεί άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου. Η κατάσταση της υγείας του είχε εξαρχής χαρακτηριστεί ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους γιατρούς να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν υπό διερεύνηση.