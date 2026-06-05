1.300 νεοσύλλεκτοι στη Δυτική Ελλάδα χωρίς στρατιωτική υγειονομική κάλυψη

Χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική δομή βρίσκονται σήμερα 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν στη Δυτική Ελλάδα.

Το αριθμητικό αυτό στοιχείο, που αποκαλύπτει υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Πελοποννήσου, θέτει επιτακτικά το ζήτημα της ιατρικής ετοιμότητας στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, 900 στρατεύσιμοι υπηρετούν ήδη στο Κέντρο Εκπαίδευσης Μεσολογγίου, ενώ με κάθε νέα σειρά του έτους προστίθενται άλλοι 400 στο ΚΕΤΧ Πάτρας. Και οι 1.300 αυτοί νέοι στρατεύσιμοι έχουν ως πλησιέστερη στρατιωτική υγειονομική υποδομή είτε την Τρίπολη είτε την Αθήνα, αποστάσεις που σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού μετράνε πολύτιμα λεπτά.

Το υπόμνημα δεν αφήνει περιθώρια για ευσεβείς πόθους. Καθυστερήσεις στη διαχείριση επειγόντων, αυξημένος κίνδυνος κατά τη διακομιδή, επιχειρησιακές δυσκολίες για τις τοπικές μονάδες και πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση είναι οι συνέπειες που καταγράφονται ως ήδη υπαρκτές.

Ως μοναδική διέξοδος στο πρόβλημα παρουσιάζεται το πρώην 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Πατρών, μια υποδομή που υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί. Ο Σύλλογος ζητά από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να κρατήσει το κτίριο υπό τον έλεγχο του ΥΕΘΑ, να εγκρίνει πρόγραμμα ανακαίνισης και επαναλειτουργίας και να θεσμοθετήσει συνεργασία με το υπουργείο Υγείας.

Το προτεινόμενο μοντέλο προβλέπει αξιοποίηση των εγκαταστάσεων για πρωτοβάθμια φροντίδα, εξωτερικά ιατρεία και τμήμα επειγόντων, με σταδιακή επαναφορά νοσηλευτικών υποδομών, ένα σχήμα διπλής ωφέλειας τόσο για τους στρατεύσιμους όσο και για τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής.