Πάτρα: Στις 6 Ιουλίου 2026 η συναυλία “Τα Δικά Μας Λαϊκά”

Η μεγάλη συναυλία “Τα Δικά Μας Λαϊκά” θα πραγματοποιηθεί στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στην Πάτρα στις 6 Ιουλίου 2026 στις 21.30.

Τραγούδια που γεννήθηκαν στους δρόμους, στα πάλκα, στις αυλές, στις καρδιές μας και έγιναν κομμάτι μας, για να χωράνε τον έρωτα, την απουσία, το παράπονο, την ελπίδα.

Τραγούδια που τραγουδήσαμε χαμηλόφωνα ή δυνατά, σε τραπέζια, σε δρόμους, σε νύχτες που κρατούσαν λίγο παραπάνω....

Αυτά είναι τα δικά μας λαϊκά. Τραγούδια και συνθέσεις των μεγάλων δημιουργών που χάραξαν τον λαϊκό μας δρόμο: Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Απόστολος Καλδάρας, Άκης Πάνου, Μανώλης Χιώτης, Γιώργος Ζαμπέτας, Χρήστος Νικολόπουλος, Μίκης Θεοδωράκης , Σταύρος Ξαρχάκος, κ.α.

Ερμηνεύουν οι: Φωτεινή Βελεσιώτου, Στέλιος Διονυσίου, Κώστας Καραφώτης, Γιώτα Νέγκα, Μπάμπης Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου.

Guest: ο συνθέτης ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ.

Φωνές διαφορετικές, που συναντιούνται στο ίδιο σημείο: εκεί όπου το τραγούδι γίνεται εξομολόγηση.

Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Αντώνης Γούναρης.

Σολίστ στο μπουζούκι ο Θανάσης Βασιλάς και οι

Γιάννης Ματσούκας: Μπουζούκι

Μιχάλης Παπαδάκης: Πιάνο - Keyboards

Ιάσων Κτενάς: Βιολί

Γιάννης Καρακασίδης: Τύμπανα

Θανάσης Σοφράς: Μπάσο

Τάσος Αθανασιάς: Ακορντεόν

Άγγελος Κουσάκης: Κρουστά.

Προπώληση εισιτηρίων:

- Flash live (Ρήγα Φεραίου 39),

- Discover Bookstore (Βούρβαχη 3),

- Γωνιά του Βιβλίου (Αγίου Νικολάου 32),

- Το Θρανίο (Κιλκίς 37) και

- Joe Records (Καραισκάκη 134).