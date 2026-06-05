Δήλωση του Δημάρχου Αιγιαλείας για την απώλεια του Γιάννη Χρυσανθόπουλου

Σε δήλωση του για την απώλεια του Γιάννη Χρυσανθόπουλου, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Η Αιγιάλεια αποχαιρετά με συγκίνηση και βαθιά θλίψη έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν αυθεντικό εργάτη του αθλητισμού και της κοινωνίας μας, τον Γιάννη Χρυσανθόπουλο.

Ο Γιάννης Χρυσανθόπουλος δεν υπήρξε απλώς ένας διακεκριμένος αθλητής, προπονητής και παράγοντας του στίβου. Υπήρξε ένας άνθρωπος που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη διαμόρφωση χαρακτήρων, στην καλλιέργεια αξιών και στη στήριξη της νέας γενιάς. Με επιμονή, ανιδιοτέλεια και αστείρευτη αγάπη για τον τόπο μας, άφησε ένα αποτύπωμα που θα συνοδεύει την αθλητική ιστορία της Αιγιάλειας για πολλές δεκαετίες ακόμη.

Εκατοντάδες συμπολίτες μας τον γνώρισαν ως δάσκαλο, καθοδηγητή και φίλο.

Μέχρι την τελευταία στιγμή παρέμεινε ενεργός, δημιουργικός και βαθιά ενδιαφερόμενος για την πρόοδο του τόπου.

Αγωνίστηκε με πάθος για καλύτερες αθλητικές υποδομές, για περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά και για έναν αθλητισμό βασισμένο στις αρχές του ήθους, της προσπάθειας και της αξιοπρέπειας.

Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Ταυτόχρονα όμως μας κληροδοτεί ένα φωτεινό παράδειγμα προσφοράς, συνέπειας και αγάπης για τον συνάνθρωπο.

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου, των εργαζομένων του Δήμου Αιγιαλείας και προσωπικά, εκφράζω τα πλέον ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και σε όλους τους οικείους του.

Η Αιγιάλεια θα τον θυμάται πάντα με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και αγάπη.

Αιωνία του η μνήμη».

*Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις πέντε (5) Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή, με την υπ’ αριθ.104/2026 απόφασή του, ομόφωνα εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας με την πληροφορία του θανάτου του Ιωάννη Χρυσανθόπουλου, ενός από τους κορυφαίους δρομείς μεσαίων αποστάσεων της χώρας, πρωταθλητή, ομοσπονδιακού προπονητή και διεθνούς κριτή, που τίμησε με τις επιδόσεις, το ήθος και την αγωνιστικότητά του, τον Ελληνικό στίβο και αποτέλεσε πρότυπο για τις νεότερες γενιές αθλητών, σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, ομόφωνα αποφάσισε:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

2. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου Αιγιαλείας στην εξόδιο ακολουθία.

3. Να καταθέσει στεφάνι ή χρηματικό ποσό, στη μνήμη του εκ μέρους του Δήμου.

4. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.

5. Να εισηγηθεί, το κλειστό προθερμαντήριο του Δημοτικού Σταδίου Αιγίου, να φέρει το όνομά του.

6. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο και στα μέσα επικοινωνίας του Δήμου και να επιδοθεί αντίγραφο του παρόντος ψηφίσματος στην οικογένεια του εκλιπόντος.