Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων Δεμενίκων: Θρησκευτική Πανήγυρη για τους Άγιους Πάντες

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Θεοδώρων στα Δεμένικα της Πάτρας για άλλη μια χρονιά πανηγυρίζει και εορτάζει επί τη μνήμη των Αγίων Πάντων το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου 2026 και το πρόγραμμα των Ακολουθιών έχει ως εξής:

Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός εσπερινός μετ' αρτοκλσίας όπου θα προεξάρχει ο αρχιμανδρίτης π. Ευάγγελος Πριγκιπάκης, εφημέριος του ναού Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

Το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026 στη Θεία λειτουργία θα χοροστατήσει και θα κηρύξει το Θείο λόγο ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ενώ στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί εσπερινός και ιερά παράκληση υπό του αρχιμανδρίτη π. Γερβασίου Παρακεντέ, ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως Πατρών.

Γύρω στις 8 μ.μ. την Κυραική 7/6 θα γίενι 7 η λιτάνευση της εικόνας των Αγίων Πάντων και ιερών λειψάνων πέριξ των δρόμων του Ιερού Ναού Αγ. Θεοδώρων στα Δεμένικα.