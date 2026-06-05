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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών

Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών

Επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή

Πέθανε το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σουφλιάς, σε ηλικία 85 ετών.

Επί σειρά ετών κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της ΝΔ και διεκδικητής της ηγεσίας το 1996 έναντι του Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 έναντι του Κώστα Καραμανλή.

Είχε αποσυρθεί από την πολιτική το 2009, παρά το ότι επανεξελέγη βουλευτής με τη ΝΔ στη Λάρισα, και έκτοτε ιδιώτευε. Είχε αρκετά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

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#tags Θάνατος
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Πολιτική
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