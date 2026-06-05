Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 68-58: Πολύ σκληρός για να πεθάνει!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR απάντησε στο T-Center, επικράτησε του Ολυμπιακού με 68-58, πατώντας το γκάζι στο δεύτερο μέρος και με έναν εξαιρετικό Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, έκανε το 1-1 στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Ανώτερος, πιο σκληρός, πιο αποτελεσματικός, ο Παναθηναϊκός νίκησε το βράδυ της Παρασκευής (5/6) τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (68-58) και ισοφάρισε στο 1-1 τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έπειτα από ένα κακό παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το πήρε πάνω του στο T-Center, βγήκε μπροστά και οδήγησε τους πράσινους στη νίκη, που έφερε σε ισορροπία τους τελικούς. Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, βγάζοντας την προσωπικότητά του και αποτελώντας το σημείο αναφοράς.

Το επιμέρους 19-8 της τρίτης περιόδου ήταν το σημείο-κλειδί του αγώνα. Εκεί, η ομάδα του Αταμάν πήρε το διψήφιο προβάδισμα που την καθιέρωσε σε θέση οδηγού. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψει και το 1-1 είναι γεγονός.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ Α1 Basket League

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (8/6, 21:00) Game 3

Παναθηναϊκός AKTOR- Ολυμπιακός (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί) Game 4

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR (13/6,18:00, εφόσον χρειαστεί) Game 5

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Ο Παναθηναϊκός που προηγείται στα τρόπαια του μπάσκετ με 71 (7 Ευρωλίγκες, 1 Διηπειρωτικό, 40 πρωταθλήματα, 22 Κύπελλα, 1 Σούπερ Καπ) έναντι 36 (4 - 1 - 15 - 12 - 4) του Ολυμπιακού, έχει σαφές προβάδισμα και στην ιστορία των μεταξύ τους επίσημων αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις όλων των εποχών. Η πρώτη τους συνάντηση ήταν για το τοπικό πρωτάθλημα Αττικής, στις 20–01–1946 και έληξε 2-0 (α.α.) υπέρ του ΠΑΟ. Τελευταία, αυτη στο ΟΑΚΑ (5/6). Έχουν παίξει στην Α1, στο Κύπελλο, στο Σούπερ Καπ και φυσικά στην Ευρωλίγκα. Σύνολο 330 αγώνες με τον Παναθηναϊκό να έχει νικήσει 172 φορές και τον Ολυμπιακό 158, ενώ οι πόντοι είναι 22.708 - 23.016 υπέρ του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα στο τοπικό πρωτάθλημα (17-15), στο πανελλήνιο (5-3), στην Α’ Εθνική (26-17) στην κ.δ. της Α1 (34-31) στα πλέι οφ της Α1 (55-49), στο Κύπελλο Ελλάδας (21-10), ενώ ο Ολυμπιακός προηγείται στην Ευρωλίγκα (23-7) και στο Σούπερ Καπ (3-0). Μοιρασμένες είναι οι νίκες (7-7) στα παιχνίδια της Α1 όταν αυτή διεξαγόταν από την ΕΟΚ και όχι από τον ΕΣΑΚΕ.

ΑΗΤΤΗΤΟΣ: Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν αήττητηω από τις 24 Μαρτίου, όταν είχε γνωρίσει την τελευταία της ήττα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βαλένθια (85-84). Ακολούθησαν 18 νίκες σε Α1 και Ευρωλίγκα.

ΣΤΟ ΟΑΚΑ: Πέντε συνεχόμενες νπίκες είχε ο Ολυμνπιακός στο ΟΑΚΑ:

Ημερομηνία Διοργάνωση Αγώνας Αποτέλεσμα

24/05/2026 EuroLeague F4 Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 85-92

22/05/2026 EuroLeague F44 Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 61-79

30/03/2026 Stoiximan GBL Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101

02/01/2026 EuroLeague Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87

04/06/2025 Τελικοί GBL Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-99