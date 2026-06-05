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Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ: Έκανε το πρώτο βήμα για την άνοδο!!

Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ: Έκανε το πρώτο βήμ...

Πιο κοντά στην Elite League

Το ένα από τα δυο βήματα που αναζητεί έκανε ο Γλαύκος Έσπερος για την άνοδο της στην Elite League.

Η ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη κέρδισε στο κλειστό της Άρτας την ομάδα της Θεσσαλονίκης με 94-86, σε μια αναμέτρηση που είχε φτάσει την υπέρ της διαφορά και στο +26 (68-42) στο 26’.

Πλέον, οι Πατρινοί θα περιμένουν την έκβαση της αυριανής (6/6, 18:00) αναμέτρησης ανάμεσα στη ΧΑΝΘ και τον Χολαργό, για να κάνουν ταμείο το τι θα χρειαστούν τη Κυριακή (7/6) στο παιχνίδι με την ομάδα του Στέργιου Κουφού.

Στον αντίποδα η ομάδα του Δημήτρη Μπουσβάρο θα ψάξει νίκη, θέλοντας να φτάσει σε θετικό goal average και θα περιμένει συνδυασμό αποτελεσμάτων.

 

H ΣYNEXEIA (Κυριακή 7/6, 17:00)

Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 Κωστακιών Άρτας
2η Αγωνιστική Δ΄ Φάσης (Playoff Ανόδου στην Elite LeagueNational League 1 ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ vs ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ Elite League National League 1
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