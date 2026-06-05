Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας-"jazz+more": Κορυφώνεται το σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου στο νέο Δημαρχείο

Δύο κύριες συναυλίες, master class, μαθήματα συνόλου και γκρούπ φοιτητών που jazzαρουν, συνθέτουν το «μωσαϊκό» των δράσεων του διημέρου 6 και 7 Ιουνίου 2026 και οδηγούν στη κορύφωση της ενότητας «jazz+more» του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

To Σάββατο 6 Ιουνίου κυριαρχεί η συναυλία με την Francesca Tandoi (Φρανσέσκα Ταντόι), και το υπέροχο τρίο της, η οποία θα μετατρέψει στις 9.30 το βράδυ τον ατμοσφαιρικό αίθριο χώρο του νέου Δημαρχείου (παλαιό Αρσάκειο), σε μία ξεχωριστή jazz σκηνή.

Η Francesca Tandoi μέσα σε δέκα χρόνια από την πρώτη της δισκογραφική δουλειά, έχει κατά πολύ ξεπεράσει το τίτλο της rising star και θεωρείται μια καθιερωμένη, ολοκληρωμένη και συναρπαστική καλλιτέχνης της jazz με μοναδική αίσθηση του swing στο παίξιμό της.

Μέσα σε λίγα χρόνια με σταθερά βήματα έχει κερδίσει την παγκόσμια αναγνώριση με αποτέλεσμα το καλοκαίρι του 2024 να κληθεί με το τρίο της στο περίφημο Lincoln Center της Ν. Υόρκης .

Αυτό ήταν φυσική συνέχεια των εμφανίσεών της στα μεγαλύτερα Φεστιβάλ του κόσμου και περιοδείες σε Ιαπωνία, Αμερική, Ευρώπη και πολλές Ασιατικές χώρες και συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως Scott Hamilton, Philip Harper, Owen Hart Jr., Darius Brubeck, Florin Nicolescu και άλλοι κι εμφάνιση με τους Snarky Puppy.

Το τρίο απαρτίζουν: Francesca Tandoi – πιάνο, τραγούδι, συνθέσεις, Matheus Nikolaieysky – κοντραμπάσο, και Sander Smeets – drums.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ η ενότητα «jazz+more» του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας κάνει στάση για δεύτερη ημέρα στο αίθριο του νέου δημαρχείου, με το κουαρτέτο του Χρίστου Γερολατσίτη να αφήνει το δικό του αποτύπωμα στις φετινές εκδηλώσεις.

Ο Χρίστος Γερολατσίτης (κεντρική φωτ.) είναι Κύπριος πιανίστας της τζαζ, ριζωμένος στην παράδοση του post-bop, ένα ύφος που παραμένει κεντρικό στοιχείο της μουσικής του ταυτότητας.

Έχει ηχογραφήσει σε περισσότερα από 15 άλμπουμ ως sideman, έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ ως leader και έχει συν-παραγάγει πάνω από δώδεκα ηχογραφήσεις. Η συναυλιακή του δραστηριότητα εκτείνεται στις ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Δανία, την Πολωνία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, τις χώρες της Βαλτικής, την Ελλάδα και Κύπρο.

Το κουαρτέτο απαρτίζουν οι Χρίστος Γερολατσίτης – πιάνο, Χάρης Ιωάννου – σαξόφωνο, Xavi Castillo – κοντραμπάσο και Μάριος Σπύρου – drums.

ΤΑ MASTER CLASS, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΙ ΓΚΡΟΥΠ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6

FRANCESCA TANDOI

Master Class-Summer Academy

12.00 – 14.00 Δημοτικό Ωδείο

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

Ensemble Lesson-Summer Academy

15.00 – 17.00 Δημοτικό Ωδείο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6

JAM SESSIONS – «HOUSE BAND» Group φοιτητών

Summer Academy

22.45 Studio Κράμα & Θέατρο Αγορά.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6

ΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ & ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΛΑΤΣΙΤΗΣ

Master Class-Summer Academy

12.00 – 14.00: Δημοτικό Ωδείο

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

Ensemble Lesson-Summer Academy

15.00 – 17.00 Δημοτικό Ωδείο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6

JAM SESSIONS – «HOUSE BAND» Group φοιτητών

Summer Academy

22.45

Studio Κράμα & Θέατρο Αγορά.