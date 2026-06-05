Απίστευτος Ράμα: «Τρία πράγματα δεν μπορείς να προβλέψεις - Τον Θεό, το σεξ και την ΕΕ»

Σύξυλους άφησε τους δημοσιογράφους ο Έντι Ράμα, όταν απάντησε σε ερώτηση για τις προοπτικές ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαική Ένωση.

«Τρία πράγματα δεν μπορείς να προβλέψεις: τον Θεό, το σεξ και την ΕΕ», απάντησε αστειευόμενος ο Έντι Ράμα, θέλοντας να επισημάνει το πόσο δύσκολο είναι να προβλεφθεί η διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι απίστευτες αυτες δηλώσεις του Έντι Ράμα έγιναν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο, με την συζήτηση να επικεντρώνεται στην διεύρυνση και τους στενότερους οικονομικούς δεσμούς.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα από την πλευρά του υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει να εφαρμόζει την αρχή της αξιοκρατίας στη διαδικασία διεύρυνσης, παράλληλα όμως να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις σε ένα μοντέλο σταδιακής ένταξης των υποψήφιων χωρών.

Όπως σημείωσε, η θέση αυτή αποτελεί διαχρονικό αίτημα της αλβανικής πλευράς και πλέον φαίνεται να κερδίζει έδαφος στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ωστόσο, εκτίμησε ότι τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν είναι επαρκή.

«Αν θέλετε να στείλετε ένα ισχυρό μήνυμα στον κόσμο, τώρα είναι η στιγμή. Βρισκόμαστε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι και θα πρέπει να έχουμε όλοι ένα ειδικό καθεστώς. Δεν είναι πολύ αργά, αλλά δεν είναι αρκετό», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη της συνόδου.

Ο Ράμα υποστήριξε ακόμη ότι οι επιφυλάξεις που κατά καιρούς διατυπώθηκαν σχετικά με τους κινδύνους της διεύρυνσης έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να συμμετέχει στις συζητήσεις για την ευρωπαϊκή πορεία και την ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ.

«Δεν υπάρχει σχέδιο» είπε για την επένδυση του γαμπρού του Τραμπ

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, διότι δεν υπάρχει σχέδιο» τόνισε χαρακτηριστικά σε ερώτηση για τις διαδηλώσεις κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικού συμπλέγματος της οικογένειας Τραμπ.

«Δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας όσο δεν υπάρχει σχέδιο». Παράλληλα τόνισε ότι «οι καλύτεροι ειδικοί» στον κόσμο «έχουν κινητοποιηθεί» και ότι πρόκειται «για την δημιουργία κάτι μοναδικού».

«Δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο σχέδιο. Καταρχάς, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο, μετά να το δούμε, μετά να το συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να συζητήσουμε κάτι που δεν υπάρχει».