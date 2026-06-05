ΑΓΟ Πάτρας: Επιτυχίες για τους μικρούς γυμναστές

Μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά με τραυματισμούς πολλών μηνών, ο αθλητής του ΑΓΟΠ Αλέξανδρος Αλιχός κατάφερε να αγωνιστεί στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Γ' κατηγορίας (Παίδων) Ενόργανης γυμναστικής κερδίζοντας την τρίτη θέση στους κρίκους.

Επίσης, την 4η θέση στο σύνθετο ατομικό, την 6η θέση στο έδαφος, την 4η θέση στον πλάγιο ίππο, την 8η θέση στο άλμα, την 4η θέση στο δίζυγο και την 4η στο μονόζυγο!!!

Προπονητής του, ο Δημήτρης Κουλής.

Επίσης, στην ελική φάση Δ' κατηγορίας Παμπαίδων 10 ετών ο Φίλιππος Αρταβάνης τοιυ ΑΓΟΠ πέτυχε:

Πρώτος σύνθετο ατομικό

Πρώτος στο έδαφος

Πρώτος στον πλάγιο ίππο

Πρώτος στους κρίκους

Πρώτος στο δίζυγο

Προπονητής του, ο Δημήτρης Κουλής.