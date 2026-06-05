Καλλιθέα: Ποινικές διώξεις για το επεισόδιο του ομογενή με τους δύο Αιγύπτιους - Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό

Ποινική δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 55χρονου οδοντίατρου στην Καλλιθέα.

Ο 55χρονος συνεπλάκη με δύο άτομα αιγυπτιακής καταγωγής και τους επιτέθηκε με ρόπαλο στην περιοχή της Καλλιθέας.

Για το περιστατικό σχηματίστηκαν δύο δικογραφίες.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο για να δικαστεί, όμως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 18 Ιουνίου, προκειμένου μα προσέλθει ο ένας εκ των δύο παθόντων που νοσηλεύεται.

Η δεύτερη δικογραφία αφορά τους δύο Αιγύπτιους. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα κλοπής από κοινού και παράνομη είσοδο στη χώρα. Η δίκη τους στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις 19 Ιουνίου, ώστε να τεθεί υπ'όψιν του δικαστηρίου βιντεοληπτικό υλικό από το σημείο.

Καλλιθέα: Τι είπε η σύζυγός του

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνονται αυτόπτης μάρτυρες του άγριου ξυλοδαρμού που του ζητούν να σταματήσει, ενώ ο ένας εκ των δύο Αιγυπτίων έχει χτυπηθεί άσχημα από το ρόπαλό του. Στη συνέχεια, φαίνεται ο οδοντίατρος εκτός εαυτού να χαστουκίζει τον φίλο του αιμόφυρτου νεαρού.

Η σύζυγός του περιέγραψε τα όσα είχαν προηγηθεί. «Είμαι κι εγώ σε σοκ. Ηταν πάρα πολύ ώρα (από κάτω) και φωτογράφιζαν και δίπλα ο γείτονας που ήρθε, κατέθεσε, που έχει δίπλα μας την οικοδομή. Πηγαινοερχόταν. Ηταν πάνω από 1,5 ώρα σπίτι μας. Πήρα τον σύζυγο, του είπα “δεν μου αρέσει, είναι… έτσι”» είπε αρχικά.

«Δηλαδή πήρα πρώτα αυτόν γιατί δεν πρόλαβα να πάρω την αστυνομία που ήθελα. Αυτοί (οι Αιγύπτιοι) με το που με είδαν και είπα θα πάρω την αστυνομία, εξαφανίστηκαν. Αλλά λένε ότι ήθελαν δήθεν το μαγαζί από κάτω. Ο γείτονας λέει ότι άλλα του είπαν. Σε εμάς ισχυρίστηκαν ότι δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Αυτοί μιλούσαν ελληνικά άπταιστα και οι δύο. Μπήκαν στην αυλή. Στον χώρο μου και φωτογράφιζαν το σπίτι ακριβώς» πρόσθεσε.

Καλλιθέα: Δεν μπορούσαμε να τον σταματήσουμε

Ο 55χρονος οδοντίατρος αφού γύρισε σπίτι πήρε το ρόπαλο και πρόλαβε τα δύο άτομα σε στάση λεωφορείου, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά από το σπίτι του.

Μάρτυρες του επεισοδίου είπαν, ότι εκείνα τα πρώτα δευτερόλεπτα κανείς δεν κατάφερε να τον σταματήσει. Δύο και πλέον λεπτά μετά το ξεκίνημα της επίθεσης, είναι η στιγμή που ο 55χρονος αφήνει για πρώτη φορά το αιματοβαμμένο ρόπαλο, που κρατούσε. Ο ένας από τους δύο τραυματίες ήταν ξυπόλητος και πεσμένος στο έδαφος, ενώ ο φίλος του τον εκλιπαρούσε να σταματήσει.

Τα δύο θύματα υποστήριξαν στις αρχές χθες ότι δέχτηκαν μία επίθεση, που θα μπορούσε ακόμη και να τους στοιχίσει τη ζωή και ζητούν την τιμωρία του 55χρονου