”Οχι” Πούτιν στο κάλεσμα Ζελένσκι - Δεν βλέπει κανένα λόγο συνάντησης

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν βλέπει «κανένα λόγο» να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ανοιχτή επιστολή του, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οποιαδήποτε συνάντηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αφού πρώτα οι εμπειρογνώμονες των δύο πλευρών εργαστούν προς την κατεύθυνση μακροπρόθεσμων διευθετήσεων, ενώ συμπλήρωσε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα «να καταλήξουν σε μία λύση».

Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι εξέτασε μόνο «εν τάχει» την επιστολή, την οποία του έδειξε την προηγούμενη ημέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πούτιν δήλωσε παράλληλα ότι η οικονομική κατάσταση της Ρωσίας παραμένει ισχυρή παρά τον τετραετή πόλεμο στην Ουκρανία, ισχυριζόμενος ότι η χώρα έχει «διατηρήσει τα θεμέλια της μακροοικονομικής μας πολιτικής».

Ο Πούτιν απέρριψε τις σχετικές επικρίσεις και τόνισε ότι η «Ρωσία πρέπει να γίνει ακόμη πιο ισχυρή μέσω μιας αυτοδύναμης οικονομίας, η οποία θα καθοδηγείται από την ταχεία ψηφιακή ενσωμάτωση».

Για να υποστηρίξει την εκτίμησή του, ο Πούτιν υπογράμμισε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στις αρχές του έτους, το λιανικό εμπόριο σημείωσε άλμα 6,5% τον Απρίλιο, ενώ η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 1,9%.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι η χώρα αναμένει ο ετήσιος πληθωρισμός να διαμορφωθεί γύρω στο 5,2% και υπερηφανεύτηκε για το ιστορικό χαμηλό του ποσοστού ανεργίας στο 2,2%, γεγονός που, όπως είπε, τοποθετεί τη Ρωσία σε ευνοϊκή θέση σε σύγκριση με άλλες οικονομίες.