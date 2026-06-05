«The Invite»: Ένα δείπνο γεμάτο μυστικά για τους Ολίβια Γουάιλντ και Σεθ Ρόγκεν

Το νέο σκηνοθετικό εγχείρημα της 42χρονης Αμερικανίδας ηθοποιού & σκηνοθέτιδας Ολίβια Γουάιλντ (Olivia Wilde) με τίτλο "The Invite" περιορίζει το πεδίο της δράσης του σε ένα μινιμαλιστικό, αλλά γεμάτο ένταση σκηνικό: ένα διαμέρισμα, δύο ζευγάρια και ένας γάμος που κλονίζεται συθέμελα.

Μετά το «Booksmart», μία κωμωδία ενηλικίωσης (2019) και το ψυχολογικό θρίλερ «Don't Worry Darling-Μην Ανησυχείς αγάπη μου» (2022) όπου πρωταγωνιστούσε ο Χάρι Στάιλς, η Ολίβια Γουάιλντ επιστρέφει πίσω από τις κάμερες για χάρη του «The Invite», έχοντας παράλληλα και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Πρόκειται για μια ανατρεπτική κομεντί σχέσεων της A24, η οποία ξεδιπλώνεται κατά τη διάρκεια ενός δείπνου που κανείς δεν αποχωρεί με τα ίδια μυστικά που έφερε μαζί του.

Το φιλμ προγραμματίζεται να βγει στη χώρα μας την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Ουσιαστικά πρόκειται για μια κωμωδία για ένα ζευγάρι σε κρίση που αποδέχεται την πρόσκληση του γειτονικού ζευγαριού στα εβδομαδιαία όργια που διοργανώνουν. Πρωταγωνιστούν η 52χρονη Ισπανίδα σταρ Πενέλοπε Κρουζ, ο 56χρονος Αμερικανός ηθοποιός Έντουαρντ Νόρτον, και ο 44χρονος Αμερικανός ηθοποιός Σεθ Ρόγκεν καθώς και η ίδια η Ολίβια Γουάιλντ.

Το σενάριο στο "The Invite" υπογράφουν οι Will McCormack και Rashida Jones. Όπως διαβάσαμε είναι το αγγλόφωνο remake - ριμέικ της Ισπανικής ταινίας "The People Upstairs" σε σκηνοθεσία Cesc Gay.

Το "The Invite" έκανε την πρεμιέρα του στο Eccles Theater τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο του φημισμένου Sundance Film Festival στη Γιούτα και έλαβε θετικές κριτικές. Η ταινία προγραμματίζεται να βγει σε περιορισμένη διανομή στις αίθουσες των ΗΠΑ στις 26 Ιουνίου 2026, από την εταιρεία A24.

Αξίζει να σημειωθεί πως το μοντάζ της ταινίας της Ολίβια Γουάιλντ υπογράφει ο Έλληνας Yorgos Mavropsaridis που ήταν υποψήφιος για Όσκαρ, 2 φορές για τις ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου, "Η Ευνοούμενη" και "Poor Things".

Διάρκεια: 107 λεπτά.

Το φιλμ όταν βγει το περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ