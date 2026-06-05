Ταμίλα Κουλίεβα: “Ήταν πολύ μεγάλη η τιμή που μου έκανε ο ΛΕΞ”

Στην συνεργασία της με το ΛΕΞ αναφέρθηκε η Ταμίλα Κουλίεβα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως ο γνωστός ράπερ της έδωσε τα τραγούδια του για να τα χρησιμοποιήσει στην πρώτη παράσταση που σκηνοθέτησε.

“Για μένα σημαίνει ότι γεφυρώνουμε γενιές, πράγματα, εποχές, από δύο πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες: τη Χαρούλα Αλεξίου φυσικά και τον ΛΕΞ, που τον εκτιμώ πολύ. Βεβαίως και έχω πάει σε συναυλία του και έχουμε συνεργαστεί, είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός μέσα από την συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή “Buongiorno”, το πρωί της Παρασκευής (5/6).

Στην πρώτη μου σκηνοθεσία, μου έδωσε τα τραγούδια του και τα χρησιμοποίησα στην παράσταση. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έκανε, που μου έδωσε τα τραγούδια του να τα χρησιμοποιήσω στην παράσταση, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει”, είπε η ηθοποιός.