Στέλιος Μάινας: Θα συμμετάσχω σε μία σειρά που θα βγει τον επόμενο χειμώνα

«Η εκτίμηση και η αγάπη του κόσμου είναι πολύ βασικό στοιχείο που τροφοδοτεί έναν καλλιτέχνη», υπογράμμισε ο Στέλιος Μάινας σε νέες δηλώσεις που έκανε.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και αναφέρθηκε και για την αγάπη του κόσμου. Τα όσα είπε ο Στέλιος Μάινας προβλήθηκαν την Παρασκευή (05.06.2026).

«Είμαι υπ’ ατμόν. Στην τηλεόραση θα συμμετάσχω σε μία σειρά που θα βγει τον επόμενο χειμώνα», είπε αρχικά ο Στέλιος Μάινας.

Ο Στέλιος Μάινας είπε στη συνέχεια: «Η εκτίμηση του κόσμου και η αγάπη του είναι πολύ βασικό στοιχείο που τροφοδοτεί έναν καλλιτέχνη. Φυσικά και δεν είμαι στην πρώτη γραμμή.

Στην πρώτη γραμμή είναι οι νεότεροι και καλά κάνουν, έτσι πρέπει να είναι. Ένας νέος ηθοποιός πρέπει να επιμένει σε αυτό που αγαπάει. Με πάθος, με ανοιχτό μυαλό, με αγάπη γι’ αυτό που θα κάνει και που κάνει, και να μην το βάζει κάτω».