Μέμος Μπεγνής: Όταν με είδε η Σοφία Αρβανίτη να την υποδύομαι στο YFSF έπαθε σοκ

Ο Μέμος Μπεγνής ήταν ο μεγάλος νικητής στο τελευταίο YFSF την Κυριακή 31 Μαΐου, καθώς συγκλόνισε κριτές και κοινό υποδυόμενος τη Σοφία Αρβανίτη.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Το Πρωινό» την Παρασκευή και αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με τη Σοφία Αρβανίτη πριν την εμφάνισή του. Παράλληλα, ο Μέμος Μπεγνής αναφέρθηκε ξανά και στην οικονομική καταστροφή που υπέστη εξαιτίας ενός καταστήματος που είχε ανοίξει στη Σαλαμίνα.

«Εγώ έλεγα “γιατί μου έτυχε η Σοφία Αρβανίτη; Για ποιον λόγο;”. Δηλαδή “πώς θα το κάνω εγώ αυτό;”. Και όταν μίλησα με τη Σοφία, γιατί μιλήσαμε πριν για να μου πει συμβουλές, μου είπε το εξής “εγώ δεν είμαι character. Δεν είμαι Edith Piaf, που έχει μια συγκεκριμένη φωνή ή Σωτηρία Μπέλλου, η οποία είναι αυτή η φωνή. Είμαι μία κοπέλα που τραγουδάει το “Μη μου μιλάς για καλοκαίρια” και δεν έχεις να πατήσεις κάπου να με κάνεις. Δεν ξέρω πώς θα με κάνεις”», αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός.

«Αρχίζει το make up και όλα αυτά και της έστειλα και πρόβα από το πλατό, πριν κάνουμε την εκπομπή και παθαίνει σοκ. Γιατί η πρόβα δεν είναι τόσο καλή όσο το live. Και μου λέει “πώς το ‘κανες αυτό; Πώς έπιασες την κίνησή μου, το μαλλί μου, το βλέμμα μου, τα χέρια μου”. Εντάξει είναι στο αίμα μου όμως η Σοφία, γιατί είναι της εφηβείας μου», ανέφερε ακόμα ο Μέμος Μπεγνής.

Επίσης ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για το μαγαζί που είχε στη Σαλαμίνα και το οποίο τού δημιούργησε χρέη.

«Όχι, το μαγαζί πήγε πάρα πολύ καλά, απλά… Ξέρεις τι έγινε με αυτό το μαγαζί; Ήταν ένα ταχυφαγείο καταρχάς, που άνοιξε σε συγκοινωνιακό σημείο και πήγαινε και συγκλονιστικά. Απλά επειδή εγώ ήμουν άσχετος, και είμαι άσχετος, με το επιχειρείν, δεν πρόκειται να το ξανακάνω αυτό. Δεν το ξέρω, δεν το ‘χω. Είμαι χασούρας, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι τελείως. Τέλος. Το ‘χω πάρει απόφαση, δεν το ‘χω. Ε, επειδή ήμουν διαχειριστής δυστυχώς… Και δεν ήξερα τι σημαίνει τότε… Επειδή ήταν πάρα πολύ ακριβό το μαγαζί και πληρώναμε τους κατασκευαστές μέσω επιταγών…