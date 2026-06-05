Οργή στο Παλέρμο για το γαμήλιο πάρτι της Dua Lipa: «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας - Η πόλη μας δεν είναι προς ενοικίαση»

Η Dua Lipa επέλεξε τη Σικελία για το λαμπερό γαμήλιο πάρτι της, όμως οι εορτασμοί έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Παλέρμο, με κατοίκους να είναι «στα κάγκελα» λόγω του ότι η πόλη έχει ουσιαστικά «παραδοθεί» στις ανάγκες μιας ιδιωτικής εκδήλωσης υψηλού προφίλ.

Το Παλέρμο, βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας λόγω της διήμερης γιορτής που διοργανώνουν η Dua Lipa και ο σύζυγός της, ηθοποιός Κάλουμ Τέρνερ, μετά τον γάμο τους στο Λονδίνο. Ωστόσο, πίσω από τη λάμψη, τα πολυτελή ξενοδοχεία, τα γιοτ και τους διάσημους καλεσμένους, μεγαλώνει η δυσαρέσκεια των ντόπιων.

Στο ιστορικό κέντρο του Παλέρμο, δρόμοι και πλατείες αποκλείστηκαν για λόγους ασφαλείας, ενώ περιορίστηκε η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, προκαλώντας αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. Η κατάσταση οξύνθηκε όταν στους δρόμους γύρω από την πλατεία Croce dei Vesperi εμφανίστηκαν αφίσες διαμαρτυρίας με συνθήματα όπως «Η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας» και «Το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους».

Οι διοργανωτές κατέβαλαν 11.500 ευρώ στον δήμο για την ενοικίαση της πλατείας, η οποία συνοδεύτηκε από αυστηρή απαγόρευση στάθμευσης. Επιπλέον, τοπικές επιχειρήσεις κλήθηκαν να κλείσουν νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής 05.06.2026, ενώ σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα ζητήθηκε ακόμη και από κατοίκους που έχουν θέα προς τον χώρο των εκδηλώσεων να κρατήσουν κλειστά τα ρολά των μπαλκονιών τους.

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται κίνημα πολιτών που αντιδρά στον υπερτουρισμό και στην εμπορευματοποίηση των δημόσιων χώρων. Σε πολλές αφίσες αναγραφόταν το μήνυμα: «Το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση. Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους», εκφράζοντας την αγανάκτηση κατοίκων που θεωρούν ότι η καθημερινότητά τους θυσιάζεται για χάρη μιας VIP διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, μέλη της προσωπικής ασφάλειας του ζευγαριού φέρονται να αφαίρεσαν και να έσκισαν ορισμένες από τις αφίσες, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση και νέες αντιδράσεις στα social media.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες δημοσιογράφοι και φωτογράφοι από όλο τον κόσμο έχουν κατακλύσει το Παλέρμο και τη γειτονική Μπαγκερία, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση στη Villa Valguarnera.

Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για περίπου 300 καλεσμένους, ενώ στο λιμάνι της πόλης έχει ήδη καταπλεύσει το υπερπολυτελές γιοτ «Nero», τροφοδοτώντας τα σενάρια για μια από τις πιο πολυσυζητημένες celebrity εκδηλώσεις του καλοκαιριού.

Παρά τη διεθνή προβολή που προσφέρει το γεγονός στην περιοχή, πολλοί κάτοικοι επιμένουν ότι η πόλη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε «ιδιωτικό σκηνικό» για τις ανάγκες των διασήμων, ζητώντας σεβασμό στους δημόσιους χώρους και στην καθημερινή ζωή των πολιτών.