Άσυλο Ανιάτων Πατρών: Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Νοσηλευτικού Προσωπικού

Απαραίτητα προσόντα : 1) Πτυχίο Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή/τριας ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ & 2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο "Κοινωνική Αλληλεγγύη", Άσυλο Ανιάτων Πατρών «Η Αγία Ευφροσύνη» γνωστοποιεί με ανακοίνωση της πως ενδιαφέρεται για την πρόσληψη Νοσηλευτικού Προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος.
Απαραίτητα προσόντα : 1) Πτυχίο Νοσηλευτή/τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή/τριας ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, 2) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Ιδρύματος (Παντοκράτορος 32) μέχρι την Παρασκευή 12/6/2026. Στην αίτησή, εκτός της προσκόμισης των πιο πάνω αναφερόμενων πιστοποιητικών πρέπει να επισυνάπτει και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο Άσυλο Ανιάτων είναι: 2610 274496, 2610 226145 & 2610 240187.
Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ασύλου Ανιάτων Πατρών είναι η Γωγώ Καραλή.
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