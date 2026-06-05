Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Οι αστροναύτες ετοιμάζονται για πιθανή εκκένωση λόγω διαρροής

Η NASA έδωσε σήμερα (05/06) εντολή στους αστροναύτες της που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να καταφύγουν στα διαστημικά σκάφη τους και να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκκένωση, λόγω της επιδείνωσης της διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα του διαστημικού εργαστηρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Πιο αναλυτικά, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Crew-12 της NASA που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, δύο Αμερικανοί αστροναύτες, ένας Γάλλος αστροναύτης και ένας Ρώσος κοσμοναύτης, έλαβαν εντολή από το κέντρο ελέγχου της NASA στις 9:04 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ τη Δευτέρα (13:04 GMT) να επιβιβαστούν στο διαστημόπλοιο Crew Dragon που είναι προσδεδεμένο στον σταθμό και να φορέσουν τις διαστημικές στολές τους, σε περίπτωση που η διαρροή αέρα καταστήσει αναγκαία μια έκτακτη εκκένωση, σύμφωνα με αξιωματούχο της NASA.

Η NASA και η ρωσική διαστημική υπηρεσία Roscosmos, οι δύο βασικοί φορείς λειτουργίας του σταθμού, βρίσκονται εδώ και μήνες σε διαβουλεύσεις σχετικά με τα αίτια και τις πιθανές λύσεις για μικρές διαρροές αέρα στο ρωσικό τμήμα Zvezda, μια κρίσιμη μονάδα του διαστημικού εργαστηρίου που έχει μέγεθος αντίστοιχο ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Αν και οι διαρροές παρέμεναν σχετικά περιορισμένες τους τελευταίους μήνες, τη Δευτέρα (01/06) καταγράφηκε επιδείνωση της κατάστασης, καθώς η απώλεια αέρα αυξήθηκε από περίπου μισό κιλό την ημέρα σε σχεδόν ένα κιλό ημερησίως, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της NASA που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.