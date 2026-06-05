Πάτρα: Χάθηκε ταυτότητα παιδιού που δίνει πανελλήνιες εξετάσεις

Η ταυτότητα του παιδιού χάθηκε την Πέμπτη 4/6/2026 στην περιοχή του σταθμού του τρένου της Παναχαϊκής
Στο μέιλ του ενημερωτικού σάιτ μας, thebest.gr. εστάλη το πρωί μία ειδοποίηση ότι ένα παιδί που μάλιστα αυτές τις μέρες δίνει Πανελλήνιες εξετάσεις, έχασε την ταυτότητα του στην περιοχή του σταθμού του τρένου στο στάδιο της Παναχαϊκής στην Πάτρα.
Το μέιλ όπως εστάλη από την μητέρα του παιδιού έχει ως εξής:
"Καλημέρα σας, ήθελα να επικοινωνήσω ότι χάθηκε χθες 4/6/2026 η ταυτότητα του γιου μου στην περιοχή του σταθμού του τρένου της Παναχαϊκής. Η ταυτότητα αναγράφει ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Αν βρεθεί θα το εκτιμούσαμε απεριόριστα μιας και δίνει πανελληνιες εξετάσεις".
Εφόσον βρεθεί καλό είναι να πάνε την ταυτότητα στο πλησιέστερο αστρυνομικό τμήμα.
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