ΟΙΚΙΠΑ-Ημέρα Περιβάλλοντος 2026: ΟΧΙ στο λιγνίτη, τα πυρηνικά και τις εξορύξεις

Η ΟΙΚΙΠΑ - Οικολογική Κίνηση Πάτρα σε ανακοίνωση της για την Ημέρα Περιβάλλοντος 2026 αναφέρει τα εξής:

Η φετινή Ημέρα Περιβάλλοντος συμβαδίζει με πρωτοφανούς έντασης και διάρκειας πρόωρους καύσωνες στη Βόρεια Ευρώπη, ενώ τα παγκόσμια δεδομένα συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν δυστυχώς, τις διαστάσεις, την ταχύτητα επιδείνωσης και το ανθρωπογενές της κλιματικής κρίσης.

Παρά ταύτα, ακραίες πολιτικές δυνάμεις και μπλοκ συμφερόντων έχουν περάσει, μετά και την έναρξη της προεδρίας Τραμπ στις ΗΠΑ, σε μια αντεπίθεση ανορθολογισμού και άρνησης των επιστημονικών δεδομένων, παρουσιάζοντας και προωθώντας θέσεις της “κοινής λογικής”, δήθεν. Ζητούν επαναφορά του λιγνίτη αγνοώντας ότι εκτός από το βαρύτατο κλιματικό του αποτύπωμα συνδέεται αποδεδειγμένα και με απαράδεκτα μεγάλη επιβάρυνση της δημόσιας υγείας, λόγω των εκπομπών μικροσωματιδίων.

Επαναφέρουν ως “λύση” τα πυρηνικά εργοστάσια, ιδίως τα λεγόμενα “μικρά αρθρωτά” αποκρύπτοντας ότι λύσεις για τα ραδιενεργά απόβλητα που να μη προκαλούν θανάσιμο κίνδυνο για τις επόμενες γενιές δεν έχουν βρεθεί, όπως και την ελάχιστη εφαρμογή τους στην πράξη, καθώς το κόστος τους πάντα υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια των επί χάρτου σχεδιασμών. Προωθούν νέες εξορύξεις, και στις δυτικές θάλασσες της χώρας μας, αγνοώντας τις περιβαλλοντικές επισφάλειες για το θαλάσσιο περιβάλλον.

Όμως το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας διεθνώς και στην Ευρώπη, επιτυγχάνουν συνεχώς νέα ρεκόρ, ενώ η πρόσφατη (για πολλοστή φορά) κρίση στην πετρελαιοπαραγωγό περιοχή του Περσικού Κόλπου έδειξε την τεράστια σημασία τους, όχι μόνο ως μοχλών κλιματικής πολιτικής αλλά και ως εργαλείων ενεργειακής ανεξαρτησίας. Ο συνδυασμός τους με πυκνότερα και “έξυπνα” δίκτυα καθώς και με μεθόδους αποθήκευσης (αντλησιοταμίευση και μπαταρίες) και προώθηση των μορφών ευρείας εφαρμογής στις κατοικίες και άλλα κτίρια, μπορούν να στηρίξουν έναν πλήρη ενεργειακό σχεδιασμό, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο.

Στη χώρα μας είναι σήμερα σε διαβούλευση ένα νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ, κινούμενο σε θετική κατεύθυνση, με αυστηρότερες προβλέψεις όσο αφορά αιολικά στις αλπικές ζώνες άνω των 1200 μέτρων, τις νησιωτικές περιοχές και τις προστατευόμενες περιοχές. Η εξαίρεση όσων επενδυτικών σχεδίων έχουν ήδη πλήρη φάκελο προκαλεί ανησυχία διατήρησης άστοχων χωροθετήσεων.

Η δράση των περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι στις σημερινές συνθήκες πολυτιμότερη από ποτέ.

Για να αποκρουστεί η “κοινή λογική” της οπισθοδρόμησης στο λιγνίτη, τα πυρηνικά, την χωρίς όρια παραγωγή, κατανάλωση και διάχυση πλαστικών, την αδιαφορία για την άγρια ζωή. Για την υπεράσπιση της βιοποικιλότητας χερσαίας και θαλάσσιας.

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ, μπαίνοντας στην 5η δεκαετία της δράσης της, συνεχίζει να αγωνίζεται:

-Για την υπεράσπιση των Εθνικών πάρκων της περιφέρειάς μας, τόσο ως δημόσιας κτήσης, όσο και ως κιβωτών βιοποικιλότητας.

-για την ολοκλήρωση της στροφής στην καθαρή ενέργεια, με προσοχή στις χωροθετήσεις σε ευαίσθητες περιοχές.

-για την κυκλική οικονομία,

-για την υπεράσπιση της ποιότητας του αέρα, του αστικού πρασίνου, των περιαστικών βιοτόπων.

Λιγότερη απληστία έναντι των φυσικών πόρων, διάσωση των άλλων μορφών ζωής, έλεγχος και σταθεροποίηση των επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας και πόρων είναι όροι για βιώσιμο περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

*Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.