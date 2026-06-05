Ρουμανία: Το drone που εξερράγη ήταν ουκρανικό - Βγήκε εκτός ελέγχου από ρωσικές παρεμβολές, λέει το Κίεβο

Το Πολεμικό Ναυτικό της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι ουκρανικό ναυτικό drone σε αποστολή στην Μαύρη Θάλασσα τέθηκε εκτός ελέγχου, αφού δέχθηκε τις παρεμβολές των ρωσικών ηλεκτρονικών αντιμέτρων και παρασύρθηκε προς την Ρουμανία.

Η Ουκρανία επικοινώνησε με την Ρουμανία για να προειδοποιήσει την ρουμανική πλευρά και να αποφευχθούν θύματα, σύμφωνα με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Ανησυχία σε Ρουμανία και ΕΕ

Το τελευταίο περιστατικό με το θαλάσσιο drone έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από σοβαρά συμβάντα που αναδεικνύουν τους αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, σημειώνει το Reuters.

Μόλις στις αρχές αυτής της εβδομάδας, το Πολεμικό Ναυτικό της Ρουμανίας προχώρησε στην ελεγχόμενη έκρηξη μιας ρωσικής νάρκης τύπου YaRM, η οποία είχε παρασυρθεί από τα κύματα και είχε ξεβραστεί στις ρουμανικές ακτές.

Σχολιάζοντας τις πυκνές αυτές εξελίξεις, ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook αμέσως μετά την είδηση της έκρηξης.

«Αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό περιστατικό ασφαλείας αυτή την εβδομάδα στις ρουμανικές ακτές», σημείωσε.

Η σοβαρότητα της κατάστασης προκάλεσε και την αντίδραση των Βρυξελλών.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, επεσήμανε ότι «ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε άμεση απειλή για τις χώρες στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης».

Στο στόχαστρο οι κρίσιμες υποδομές

Η ανησυχία των αρχών εντείνεται από το γεγονός ότι το θαλάσσιο drone αυτοανατινάχθηκε σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου.

Το λιμάνι της Κωνστάντζας –το οποίο διαθέτει 156 θέσεις ελλιμενισμού και 32 χιλιόμετρα προβλητών– διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο για το Κίεβο, καθώς η Ουκρανία το χρησιμοποιεί εντατικά ως εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές των σιτηρών της, αλλά και για την εισαγωγή καυσίμων.

Σημειώνεται ότι η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί μια θαλάσσια ζώνη ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες μεταφορές σιτηρών, πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου.

Στο γεωπολιτικό αυτό περιβάλλον συνυπάρχουν και δραστηριοποιούνται η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Γεωργία και η Τουρκία, καθώς και οι δύο εμπόλεμες χώρες, η Ουκρανία και η Ρωσία.