Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 6-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΛΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΜΑΙΡΗ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΑΝΑΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
Η ΑΝΕΨΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΑΡΜΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΕΤΩΝ 103
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΛΑΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΓΩΝΑ χήρα ΣΥΜ. ΛΑΪΝΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΪΝΙΩΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΪΝΙΩΤΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΥΜΕΩΝ, ΠΑΓΩΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΥΜΕΩΝ, ΠΑΓΩΝΑ (ΠΕΝΥ)
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΠΑΤΑ ΑΧΑΪΑΣ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΟΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΑΡΑΝΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΗΜ. ΝΙΚΑ
(ΕΤΩΝ 91)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΩΜΑΙΟΥ-ΝΙΚΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:
ΔΗΜΤΗΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΑ
ΜΠΕΤΤΥ & ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΟΥ
ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε το Σάββατο 6-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Καλαβρούζας.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ & ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία
ΠΑΝΩΡΑΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΒΑΝΔΑΡΑΚΗ
ΕΤΩΝ: 93
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 6-6-2026 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία Βανδαράκη,
Γρηγορία & Ευάγγελος Καλύβας,
Ολυμπία {χήρα} Βασ. Βανδαράκη
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παρασκευάς, Αθανασία, Αθανάσιος, Νικόλαος, Νικόλαος, Πανωραία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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