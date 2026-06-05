Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 6-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΒΛΑΣΙΟ ΑΝΔΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ : ΜΑΙΡΗ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΟΥ : ΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΑΝΑΗ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

Η ΑΝΕΨΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΑΡΜΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΕΡΑΜΙΔΑ

ΕΤΩΝ 103

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΕΡΑΜΙΔΑ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΛΑΙΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΓΩΝΑ χήρα ΣΥΜ. ΛΑΪΝΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 87

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΪΝΙΩΤΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΪΝΙΩΤΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΥΜΕΩΝ, ΠΑΓΩΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΥΜΕΩΝ, ΠΑΓΩΝΑ (ΠΕΝΥ)

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12,30 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΠΑΤΑ ΑΧΑΪΑΣ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΟΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΑΡΑΝΤΙΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΗΜ. ΝΙΚΑ

(ΕΤΩΝ 91)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΩΜΑΙΟΥ-ΝΙΚΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:

ΔΗΜΤΗΡΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΑ

ΜΠΕΤΤΥ & ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΔΡ. ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΟΥ

ΕΤΩΝ 77

Κηδεύουμε το Σάββατο 6-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίας Σοφίας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Καλαβρούζας.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ & ΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία

ΠΑΝΩΡΑΙΑ χήρα ΝΙΚ. ΒΑΝΔΑΡΑΚΗ

ΕΤΩΝ: 93

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 6-6-2026 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία Βανδαράκη,

Γρηγορία & Ευάγγελος Καλύβας,

Ολυμπία {χήρα} Βασ. Βανδαράκη

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Παρασκευάς, Αθανασία, Αθανάσιος, Νικόλαος, Νικόλαος, Πανωραία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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