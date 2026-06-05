Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ με κυβερνητική ατζέντα - Η επόμενη πρόκληση για την ΕΛΑΣ

Με την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου και κοστολογημένου κυβερνητικού προγράμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο πολιτικό βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με στελέχη της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), τα οποία περιέγραψαν τον σχεδιασμό του νέου πολιτικού φορέα.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να αξιοποιήσει το βήμα της ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο προκειμένου να παρουσιάσει την κυβερνητική πρόταση της ΕΛΑΣ, επιχειρώντας να μετατοπίσει τη συζήτηση από τη συγκρότηση του νέου φορέα στο ζήτημα της διακυβέρνησης και της εναλλακτικής πρότασης εξουσίας.

Σε συνάντηση με δημοσιογράφους, ο Άρης Στυλιανού, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου «Αλέξης Τσίπρας», μαζί με τους αναπληρωτές εκπροσώπους Τύπου της ΕΛΑΣ Νίκο Νυφούδη και Κώστα Καρπουχτσή, καθώς και τους Αντώνη Σαουλίδη, Μίλτο Τόσκα και Νίκο Μαραντζίδη, παρουσίασαν τους βασικούς άξονες της επόμενης περιόδου.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, η έμφαση μεταφέρεται πλέον στην πανελλαδική οργανωτική ανάπτυξη του κόμματος, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου δομών σε όλη τη χώρα. Κεντρικό ρόλο θα διαδραματίσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΕΛΑΣ, μέσω της οποίας τα μέλη θα μπορούν να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις, να καταθέτουν προτάσεις και να ψηφίζουν για κρίσιμα ζητήματα.

Όπως έγινε γνωστό, στην πλατφόρμα έχουν ήδη εγγραφεί περισσότεροι από 30.000 πολίτες, ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και Συντονιστικών Επιτροπών και Πολιτικών Γραφείων ανά εκλογική περιφέρεια.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ υποστήριξαν ότι ο πρώτος στόχος του εγχειρήματος, δηλαδή η αναδιάταξη του χώρου της αντιπολίτευσης, έχει ήδη επιτευχθεί, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι θα ακολουθήσει και ευρύτερη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.

«Η ΕΛΑΣ δεν δημιουργήθηκε για να γίνει ξεκαθάρισμα στην αντιπολίτευση, αλλά για να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τη διακυβέρνηση του τόπου», ανέφεραν χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να δώσουν στο νέο εγχείρημα σαφές κυβερνητικό πρόσημο και να αναδείξουν τη φιλοδοξία του να αποτελέσει δύναμη εξουσίας και όχι απλώς έναν ακόμη πόλο διαμαρτυρίας.