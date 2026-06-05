Η Έλενα Τοπαλίδου αφέθηκε ελεύθερη - Τη Δευτέρα η δίκη της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Την Δευτέρα 8 Ιουνίου θα γίνει η δίκη της Έλενας Τοπαλίδου στο Αυτόφωρο, μετά από αναβολή που πήρε η υπόθεσή της με το δικαστήριο να αποφασίζει η ηθοποιός να παραμείνει ελεύθερη.

Η ηθοποιός, Έλενα Τοπαλίδου, συνελήφθη καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ τα ξημερώματα της Παρασκευής 05.06.2026, σε όριο μάλιστα πολύ παραπάνω από το επιτρεπόμενο.

Η γνωστή χορεύτρια, χορογράφος και ηθοποιός, μίλησε για την σύλληψή της και είπε μεταξύ άλλων πως θα μάθει από το λάθος της. Ζήτησε ακόμη από όλους να σεβαστούν το γεγονός πως ο γιος της δίνει Πανελλήνιες.

Το χρονικό

Η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη τα ξημερώματα, όπως αποκάλυψε πρώτο το newsit.gr, καθώς αποδείχθηκε πως οδηγούσε ενώ είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, 3 φορές πάνω από το όριο.

Η γνωστή χορεύτρια συνελήφθη στις 02:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής επί της Πατησίων.Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημά της για να προχωρήσουν σε έλεγχο, υποβάλλοντάς την σε αλκοτέστ για να διαπιστώσουν την ποσότητα αλκοόλ που είχε καταναλώσει.

Κατά την πρώτη μέτρηση, το αλκοτέστ έδειξε 0,80 mg/lt ενώ κατά τη δεύτερη, 0,77 mg/lt με όριο τα 0,25 mg/lt.

Αμέσως την συνέλαβαν και λίγα λεπτά πριν τις 11:00 το πρωί της Παρασκευής, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.