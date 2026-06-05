Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε βενζινάδικο - Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (5/6) σε βενζινάδικο στη Ραφήνα, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Ένας αλλοδαπός άνδρας διαπληκτίστηκε με άλλα δύο άτομα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λεωφόρο Φλέμινγκ και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, έβγαλε μαχαίρι και τους τραυμάτισε, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το iRafina.gr.

Μετά την επίθεση, ο φερόμενος ως δράστης αποχώρησε από το σημείο, ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν, λίγη ώρα αργότερα.

Οι ίδιες πληροφορίες, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αναφέρουν πως ένα από τα θύματα της επίθεσης κυνήγησε με το αυτοκίνητό του τον δράστη, και τον χτύπησε, καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσει.

Οι δύο τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή τους.

Οι αρχές διενεργούν προανάκριση για το περιστατικό, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το επεισόδιο.

Ο δράστης, σύμφωνα με πηγές, φέρεται να είναι παλιός γνώριμος των αρχών, ενώ στο παρελθόν είχε απελαθεί από την χώρα.