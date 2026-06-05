Anthropic: Ζητά να σταματήσει προσωρινά η παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ζήτησε την Πέμπτη (4/6) την προσωρινή παύση της ανάπτυξης των ισχυρότερων συστημάτων AI σε παγκόσμιο επίπεδο, προειδοποιώντας ότι τα πιο σύγχρονα μοντέλα παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τον ανθρώπινο έλεγχό τους.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, δημιουργός των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Claude, υποστήριξε σε σχετική έκθεσή της ότι μια παγκόσμια επιβράδυνση στην ανάπτυξη των πλέον προηγμένων συστημάτων AI θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι αν σταματούσε μόνο μία εταιρεία, οι ανταγωνιστές της απλώς θα συνέχιζαν. «Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό για τον κόσμο να έχει την επιλογή να επιβραδύνει ή να αναστείλει προσωρινά την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, ώστε οι κοινωνικές δομές και η έρευνα για την ευθυγράμμιση να μπορούν να συμβαδίσουν με την πρόοδο της τεχνολογίας», ανέφερε. Για να επιτευχθεί μια πραγματική παύση, θα πρέπει πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές χώρες —κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα— να συμφωνήσουν να σταματήσουν ταυτόχρονα, σύμφωνα με κανόνες που θα μπορούν όλοι να επαληθεύσουν, ανέφερε η Anthropic.

Αυτή η ιδέα ενδέχεται να μην τύχει θερμής υποδοχής από ανθρώπους όπως ο Ίλον Μασκ, καθώς η πολυαναμενόμενη εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο εκτιμάται ότι θα μπορούσε να τον αναδείξει στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο παγκοσμίως, χάρη και στη συμμετοχή της στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI.. «Χωρίς έναν μηχανισμό παγκόσμιου συντονισμού, οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις θα αναγκαστούν να λάβουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια, ενώ θα βρίσκονται υπό ανταγωνιστικές και γεωπολιτικές πιέσεις», ανέφερε η Anthropic. Η εταιρεία έχει αντιμετωπίσει αντίδραση από άλλους στον κλάδο —και από αξιωματούχους του Λευκού Οίκου— οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εστίασή της στα χειρότερα σενάρια υπερβάλλει τους κινδύνους και ισοδυναμεί με μια στρατηγική για την επιβράδυνση των ανταγωνιστών υπό το πρόσχημα των ανησυχιών για την ασφάλεια. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος έχει αναγνωρίσει τη δύναμη του μοντέλου Mythos της εταιρείας —το οποίο δεν έχει διατεθεί στο ευρύ κοινό λόγω των δυνατοτήτων του στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και επί του παρόντος χρησιμοποιείται μόνο από έναν μικρό αριθμό ελεγμένων οργανισμών.

Η πρόταση αναμένεται να συναντήσει ισχυρές αντιδράσεις τόσο στην Washington, D.C. όσο και στη Σίλικον Βάλεϊ, όπου κυβερνητικοί αξιωματούχοι και ηγετικά στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι μια επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της Κίνας στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε ότι συζήτησε την πιθανότητα συνεργασίας με την Κίνα σε θέματα ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Πεκίνο. Ο Τραμπ υπέγραψε επίσης αυτή την εβδομάδα εκτελεστικό διάταγμα που δίνει στην κυβέρνηση 30 ημέρες για να διενεργήσει μια προκαταρκτική αξιολόγηση των πιο ισχυρών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ πριν από την κυκλοφορία τους.

«Περιορισμός του ρόλου του ανθρώπου»

Η Anthropic συνέκρινε το πρόβλημα με τις συνθήκες ελέγχου των πυρηνικών όπλων, αλλά ανέφερε ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο, καθώς η εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ πιο εύκολο να κρυφτεί από έναν πύραυλο και ο πειρασμός να συνεχίσει κανείς κρυφά θα είναι τεράστιος. «Θέλεις να έχεις την επιλογή να μπορείς να σηκώσεις το πόδι σου από το γκάζι και να πατήσεις το φρένο», δήλωσε ο συνιδρυτής της Anthropic, Τζακ Κλαρκ, στην εκπομπή Newsnight του BBC την Πέμπτη. «Αυτή τη στιγμή, είναι σαν η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης να έχει το πεντάλ γκαζιού, αλλά όχι το πεντάλ φρένου». Η εταιρεία δήλωσε ότι σχεδιάζει να συγκεντρώσει κυβερνητικούς αξιωματούχους, επιστήμονες, ομάδες υπεράσπισης και ανταγωνιστικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης τους επόμενους μήνες για να καταλάβουν πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα.

Η έκκληση για συντονισμό συνοδεύεται από εσωτερικά στοιχεία που δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει ήδη δραματικά την ανάπτυξη της ίδιας της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε η Anthropic. Αυτή η επιτάχυνση δημιουργεί έναν κύκλο ανατροφοδότησης που, όπως προειδοποίησε η Anthropic, θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «αναδρομική αυτοβελτίωση». Πρόκειται για την ιδέα ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης που καθίσταται ικανό να «διδάσκει» ουσιαστικά τον εαυτό του να γίνεται πιο έξυπνο, χωρίς μεγάλη ανθρώπινη βοήθεια. «Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, και η αναδρομική αυτοβελτίωση δεν είναι αναπόφευκτη», ανέφερε η έκθεση της Anthropic, προσθέτοντας όμως ότι θα μπορούσε να επέλθει νωρίτερα από ό,τι είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οι περισσότερες κυβερνήσεις και οργανισμοί.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ρόλος του ανθρώπου περιορίζεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε η εταιρεία.