Πάτρα: Ολοκληρώθηκαν οι δράσεις στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου με τίτλο «Το κουδούνι χτυπάει στη φύση»

Ολοκληρώθηκε στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων το πρόγραμμα «Το κουδούνι χτυπάει… στη φύση», στο πλαίσιο του διημέρου «Δες το Σφαιρικά», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Με τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της Αβύθου σήμερα 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και στο πλαίσιο του διημέρου «Δες το Σφαιρικά», ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα: «Το κουδούνι χτυπάει... στη Φύση», στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, στην πλαζ.

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης και η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου.

Ο Δήμαρχος μάλιστα, κάθισε με τους μαθητές και τις μαθήτριες του Σχολείου στα ξύλινα θρανία και συμμετείχε στην τελετή ολοκλήρωσης του προγράμματος το οποίο έφερε τη μάθηση έξω από τη σχολική αίθουσα, αναδεικνύοντας τη φύση ως πεδίο γνώσης, δημιουργίας και συνεργασίας, ενώ συνομίλησε μαζί τους για την αξία της συνεργασίας των ανθρώπων μεταξύ τους αλλά και με την ίδια τη φύση.

Στην σημερινή δράση, ήταν παρόντες επίσης, ο Γιώργος Μαγιάκης δημοτικός σύμβουλος και υπεύθυνος του Πάρκου, η Ελένη Αντωνακοπούλου υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Α/Θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, η Γιώτα Φουράκη, δημοτική υπάλληλος υπεύθυνη προγράμματος Άθληση στη Φύση του Πάρκου και ο Γιάννης Σίδερης αναπληρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου.

Η πρώτη μέρα του «Δες το Σφαιρικά» περιείχε επίσης πρόγραμμα συνεργατικών-περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων για μαθητές, παρουσίαση Α’ βοηθειών, και πρόγραμμα φιλοζωικής. Επίσης, υλοποιήθηκαν η «σφαιρική» θεραπευτική γυμναστική και παιχνίδια για ενήλικες.

Όλες οι δράσεις συνδιοργανώθηκαν και με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης Α/Θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.