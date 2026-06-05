Η Φλόγα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Όγκων Εγκεφάλου

"Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Όγκων Εγκεφάλου, στις 8 Ιουνίου, ενώνουμε τη φωνή μας με τη διεθνή κοινότητα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τους όγκους του εγκεφάλου στα παιδιά και τους εφήβους" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα και συνεχίζει:

Οι όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήματος αποτελούν τη συχνότερη συμπαγή κακοήθεια της παιδικής ηλικίας και μία από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου από καρκίνο στα παιδιά. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες οικογένειες έρχονται αντιμέτωπες με τη διάγνωση ενός όγκου εγκεφάλου, μια εμπειρία που επηρεάζει βαθιά τη ζωή του παιδιού και του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος στη νευροχειρουργική, τη μοριακή διάγνωση, την ακτινοθεραπεία και τις στοχευμένες θεραπείες έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής πολλών παιδιών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μορφές όγκων με ιδιαίτερα δυσμενή πρόγνωση, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεχή επένδυση στην έρευνα, τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Η έγκαιρη αναγνώριση συμπτωμάτων όπως οι επίμονοι πονοκέφαλοι, οι πρωινοί έμετοι, οι διαταραχές ισορροπίας, οι αλλαγές στην όραση ή στη συμπεριφορά και η έγκαιρη παραπομπή σε εξειδικευμένα κέντρα μπορούν να συμβάλουν στην ταχύτερη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου.

Στην χώρα μας εκτιμάται ότι 70-90 παιδιά ηλικίας 0-16 ετών θα διαγνωστούν με όγκο εγκεφάλου κάθε χρόνο. Το επίπεδο αντιμετώπισης των ασθενών είναι ιδιαίτερα υψηλό και εφάμιλλο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών κέντρων. Οι Έλληνες επιστήμονες συμμετέχουν ενεργά στην αντίστοιχη Ευρωπαϊκή κοινότητα. Ενδεικτικό της αναγνώρισης αυτής είναι η διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης της Ευρωπαϊκής Ομάδας Παιδο-Νευροογκολογίας στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο 2026, με πρόεδρο της τοπικής οργανωτικής επιτροπής τον Καθηγητή κ. Αντώνη Καττάμη.

Η προσέγγιση των ασθενών οφείλει να είναι ολιστική από οργανωμένες και εξειδικευμένες διατομεακές ομάδες επιστημόνων όπου συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον νευροχειρουργοί, παιδίατροι ογκολόγοι, και ακτινοθεραπευτές. Ενδεικτικά στη Πανεπιστημιακή Ογκολογική Αιματολογική Μονάδα (ΠΟΑιΜ/ΚΕΘ) της Ογκολογικής Μονάδας «Ελπίδα -Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» στο Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» η διατομεακή μονάδα περιλαμβάνει εξειδικευμένο νευρολόγο και νευρογνωσιακό ψυχολόγο.

Η ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας και της γονιδιωματικής έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο ταξινομούνται και αντιμετωπίζονται οι παιδιατρικοί όγκοι εγκεφάλου.

Η ακριβής μοριακή διάγνωση επιτρέπει πλέον την καλύτερη κατανόηση της βιολογίας κάθε όγκου και ανοίγει τον δρόμο για πιο εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Το Μεταφραστικό Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας Ογκολογίας της ΠΟΑιΜ, το μόνο αντίστοιχο στον ελληνικό χώρο, πρωτοστατεί στην εφαρμογή των νέων αυτών μεθόδων. Η εξασφάλιση δημόσιων πόρων για την κάλυψη των εξόδων των εξετάσεων όπως το προφίλ μεθυλίωσης, είναι απαραίτητη στη σύγχρονη ιατρική

Σήμερα, τιμούμε τα παιδιά που δίνουν ή έδωσαν τη δική τους μάχη με έναν όγκο εγκεφάλου, τις οικογένειές τους που στέκονται καθημερινά δίπλα τους, αλλά και όλους τους επαγγελματίες υγείας και ερευνητές που εργάζονται για ένα καλύτερο μέλλον.

Η γνώση, η έρευνα και η συνεργασία αποτελούν τα ισχυρότερα εργαλεία μας για να προσφέρουμε στα παιδιά με όγκους εγκεφάλου περισσότερες θεραπευτικές επιλογές, καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη ελπίδα για το αύριο.

Η κοινωνία κι πολιτεία οφείλει να σταθεί αρωγός στον αγώνα των παιδιών, των οικογενειών τους και των επιστημόνων.