«Δεν γινόμαστε κομπάρσοι»: Ο Ανδρουλάκης χαράζει κόκκινες γραμμές μετά τις δηλώσεις Δούκα για συνεργασίες

Καθαρό μήνυμα κατά των σεναρίων συνεργασιών τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με τον χώρο που εκφράζει ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστειλε την Παρασκευή (05.06.2026) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη μετά τις πρόσφατες τοποθετήσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

«Δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παίξει κανέναν ρόλο κομπάρσου σε αυτό το σκηνοθετημένο πολιτικό σκηνικό. Όχι λόγω κομματικού πατριωτισμού αλλά γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Και πολιτική αλλαγή με αυτούς που δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα παιχνίδια που έπαιξαν εις βάρος του ελληνικού λαού και αυτούς που έχει φτάσει η διαφθορά στο μεδούλι τους δεν μπορεί να υπάρξει» είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, στον απόηχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για τα περί ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (05.06.2026) στη Χαριλάου Τρικούπη σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι δημοσκοπήσεις προβληματίζουν την ηγεσία, ενώ εξακολουθούν να προκαλούν συζητήσεις οι θέσεις του δημάρχου Αθηναίων υπέρ ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χάρης Δούκας δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αναδιπλωθεί από τις θέσεις του και αναμένεται να επαναφέρει τις απόψεις του στη συζήτηση των κομματικών οργάνων, επιμένοντας στην ανάγκη συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα σειρά κορυφαίων στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη έχουν απορρίψει δημοσίως αυτό το ενδεχόμενο. Μεταξύ αυτών η Άννα Διαμαντοπούλου, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Δημήτρης Μπιάγκης, γεγονός που προϊδέαζε για μια συνεδρίαση με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον.